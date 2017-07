Dia 27 no Quinta da Boa Musica a atração será a Banda Minas Brasil

Nesta quinta-feira (27) acontece mais uma edição do Projeto Quinta da Boa. A atração desta semana é a Banda Minas Brasil, no repertório, rock nacional, internacional e um Tributo ao mito Raul Seixas. O show começa às 20h na plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha.

A Banda

Minas Brasil já tem mais de vinte anos de história e trajetória musical, sendo que a formação atual vem atuando há cinco anos. A Banda já se apresentou nos principais espaços da região, seja em shows, eventos corporativos, formaturas, bailes em geral e com o repertório eclético. Mas especialmente para esta semana no Quinta da Boa Musica, a banda preparou o projeto “Estação do Rock”, com uma elabora seleção dos melhores momentos do Rock Nacional e Internacional de todos os tempos, interpretando grandes sucessos das bandas Pink Floyd, Europe, Queen, Journey, Toto, Elvis, Elton John, Creedence, Scorpions, Van Halen, Bon Jovi, 14 Bis, Capital Inicial, Legião Urbana, entre outras. Incluindo-se ainda um tributo especial a Raul Seixas.

Na formação os músicos Eduardo Floriano no vocal, Fernando Junior no teclado e vocal, Leandro Borges no baixo e vocal, Fernando Ramos no teclado e vocal, Renan Borges na guitarra e vocal e Sinval Pereira na bateria.

Fonte: Varginha online