Devido ao coronavírus, Multishow adia programas de Ivete Sangalo e Lexa para junho

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Multishow resolveu adiar as estreias dos programas Música Boa ao Vivo – Temporada Especial Ivete Sangalo e o TVZ – Temporada Lexa. Ambos estreariam em março e agora só serão exibidos em junho.

De acordo com a emissora, “a medida visa evitar o avanço do Covid-19 no país e preservar a saúde de todos os envolvidos nas atrações: funcionários, público, elenco e convidados.”

Por conta das mudanças na grade de programação, o canal colocará no ar projetos especiais nessa faixa de horário. Dentre eles uma seleção de episódios dos principais destaques do canal, como as séries Tô de Graça, Vai Que Cola e o talk show Lady Night.

Os programas Anota Aí, Vai Pra Onde? e Lugar Incomum serão reprisados e também farão parte da nova programação. O canal assegura que o Multishow ficará aberto para todos os assinantes das operadoras independentemente do pacote contratado.

Segundo a emissora, o programa de Lexa passaria por uma reformulação e teria a cantora em seu comando a partir de 30 de março. Hoje, ele não possui apresentador fixo, apesar de ter participações esporádicas de artistas ao vivo. Já passaram por lá Claudia Leitte, Guilia Be, Léo Picon e até ex-BBBs e membros do Fit Dance.

A própria Lexa já participou algumas vezes da apresentação do programa.

Já a cantora baiana irá substituir Iza no Música Boa, que esteve à frente da atração por duas temporadas, em 2018 e a atual, que acabou no início deste mês.

