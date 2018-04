Descobrindo Belmonte: a terra de Pedro Álvares Cabral

Centro de Portugal apresenta roteiro para ativar o explorador que mora em você

No dia 22 de abril é celebrado o descobrimento do Brasil. Para comemorar esta data tão importante para a história, o Centro de Portugal apresenta um roteiro por Belmonte, Aldeia Histórica de Portugal que se sobressai pela beleza histórica, preservação da atmosfera medieval e por ser a terra onde nasceu Pedro Álvares Cabral, navegador português que ganhou o título de descobridor do Brasil, em 1500.

Belmonte é um patrimônio monumental e cultural da humanidade, que reúne história e arquitetura medieval, herança judaica e paisagens encantadoras. A Aldeia Histórica localiza-se no concelho de Belmonte, distrito de Castelo Branco, ao pé da Serra da Estrela. Seu nome parece derivar do latim “Belli-monte” que significa “montes de guerra”, aludindo possivelmente aos confrontos bélicos da época da ocupação romana.

Confira abaixo alguns lugares imperdíveis para conhecer em Belmonte:

Castelo de Belmonte

Seu lugar de destaque no topo do destino confere ao Castelo de Belmonte um charme e imponência todo especial. Este monumento sofreu diversas alterações arquitetônicas, além de ter tido várias funcionalidades ao longo dos tempos.

Igreja de São Tiago

Esta igreja e a Capela dos Cabrais localizam-se junto ao Castelo e formam um conjunto classificado como Monumento Nacional. Sua peculiaridade se apresenta nos traços românicos e góticos, além de elementos arquitetônicos do período manuelino que foram acrescentados posteriormente: um verdadeiro mosaico arquitetônico.

Museu do Descobrimento

Instalado no Solar dos Cabrais, o Museu dos Descobrimentos tem como objetivo apresentar o feito histórico de Pedro Álvares Cabral: a possível descoberta do Brasil. É uma visita em que o turista irá voltar 500 anos de história num percurso dinâmico e repleto de recursos visuais. Um passeio imperdível para as crianças.

Torre de S. Cornélio

Este enigmático monumento da época do apogeu do império romano tem alimentado a imaginação de arqueólogos e historiadores ao longo dos anos. Isso porque não se sabe ao certo qual terá sido a sua real funcionalidade. Para uns, terá sido um templo, para outros, um acampamento militar ou uma prisão, mas o que realmente importa é que este espaço é um exemplar único de arquitetura romana.

Museu Judaico de Belmonte

Belmonte possui uma forte presença judaica e destaca-se por ter sido um território de permanência da cultura e da tradição hebraicas desde o início do século 16 até aos dias de hoje.

O Museu Judaico de Belmonte é o primeiro museu judaico de Portugal. Este espaço retrata a história dos judeus no país, a sua integração na sociedade portuguesa e a sua valiosa contribuição cultural na arte, literatura e comércio.

Sobre o Centro de Portugal

A mais charmosa região portuguesa é cheia de destinos populares: Aveiro, Coimbra, Viseu, Nazaré, Óbidos, Tomar, Fátima e tantos outros. Suas belezas se estendem por todo o território – ocupado por 2,3 milhões de habitantes que têm o dom de bem receber. O Centro de Portugal possui inúmeros patrimônios da UNESCO, um litoral que é um paraíso do surfe, aldeias históricas, gastronomia riquíssima, vinhos inesquecíveis, natureza exuberante e muita cultura, que se somam a incontáveis motivos para uma visita. A principal cidade, Coimbra, está a apenas 200 quilômetros de Lisboa e a 135 quilômetros do Porto. Para mais informações, visite www.centerofportugal.com.

Fonte: AFT Comunicação Integrada / Fotos: Reprodução