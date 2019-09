De Minas para o Brasil – Paulinho Reis se destaca como grande nome do Sertanejo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Paulinho Reis é hoje um dos artistas sertanejos mais conhecidos do Brasil. Com mais de 30 músicas tocando diariamente nas rádios do território nacional, ele é dono de grandes hits que fazem parte da memória afetiva das pessoas. Saudade Diz Pra Ela, Provando do Próprio Veneno e Prometendo Amor são algumas das faixas que cativam o público ao longo de muitos anos de trabalho.

Natural de Conceição do Rio Verde, ele começou a dar suas primeiras notas musicais aos cinco anos, em uma festa de Folia de Reis. Desde então seguiu cantando e assim que iniciou sua carreira como cantor profissional, conseguiu alcançar seu primeiro sucesso regional com a canção “ Apaixonado Por Você “.

“Foi uma das primeiras que gravei profissionalmente em meados dos anos 90 e ainda a canto nos meus shows. A partir daí começou a surgir novos sucessos e graças a Deus, desde então, sigo na estrada da música”, analisa Paulinho.

Após este sucesso regional, Paulinho se sentiu preparado para subir o próximo degrau do sucesso e mais quatro músicas gravadas por ele caíram nas graças do povo brasileiro. Provando do Próprio Veneno gravada em 2014 com a participação de Giovani, Saudade Diz Pra Ela, Um Dia de Princesa e Caboclo Bonito, gravadas no CD Ao Vivo em 2016 o projetaram para o Brasil e o concretizaram como um dos sertanejos mais tocados nas rádios de norte a sul do nosso território.

Recentemente, Paulinho Reis lançou seu novo single “Cristal Quebrado”. A faixa foi produzida pelo maestro Rodrigo Costa e está nas principais plataformas digitais, com direito a videoclipe no YouTube.

“Trabalhar com Paulinho é sempre uma grande honra. Com seu timbre único fica fácil arranjar uma música para ele. É sucesso na certa”,pondera o maestro.

Cristal Quebrado abre uma nova fase na carreira do cantor. Ele deixa de lado o campo e se torna um artista mais metropolitano. Com influências latinas, o cantor deu uma repaginada em seu figurino e em 2019 cai na estrada em nova turnê, apresentando seu novo show, sem deixar de lado seus grandes clássicos de carreira.

Confira o videoclipe: https://www.youtube.com/watch?v=T8ySowOC30I

Instagram: @paulinhoreisoficial

Fonte: Assessoria de Imprensa / Fotos: Divulgação