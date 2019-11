DC Comics deve manter dois universos compartilhados diferentes

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Warner Bros. deve manter dois universos cinematográficos distintos da DC, com um deles reunindo seus filmes já lançados – como ‘Liga da Justiça‘ (2017) e ‘Esquadrão Suicida‘ (2016) – e outros com as produções que ainda virão, como ‘The Batman‘, estrelado por Robert Pattinson. A informação foi compartilhada pelo portal We Got This Covered.

Segundo a publicação, a ideia de manter duas continuidades diferentes seria justamente em virtude dos últimos fracassos da DC, com a percepção de que tentar manter conexões menores, indo na contramão da premissa da Marvel Studios, pode funcionar melhor para o DCEU (Universo Compartilhado da DC).

A Warner/DC tem vivido uma jornada de grandes altos e baixos em se tratando de suas adaptações de quadrinhos. Em meio ao fracasso dos filmes ‘Liga da Justiça‘ e ‘Esquadrão Suicida‘, a empresa teve dias de glória com os filmes solo da ‘Mulher-Maravilha‘ e do ‘Aquaman‘.

Enquanto o primeiro foi considerado um marco emblemático do feminismo e na produção de adaptações de Hqs femininas, abrindo as portas para um nicho que patinou para decolar entre os anos 90 e 2000, o segundo transformou o herói mais ridicularizado da DC na galinha dos ovos de ouro, com uma bilheteria bilionária.

Essa inconstância no Universo da DC seria um dos principais argumentos para manter duas continuidades paralelas, pois embora a ‘Liga da Justiça‘ tenha sido um fracasso, parte de seus protagonistas já se consolidou nos papéis, se transformando em ícones representativos da cultura POP. Descartá-los poderia ser um tiro no pé da Warner, prejudicando até mesmo a escolha de seus substitutos.

Mas ao criar dois universo separados, o estúdio consegue manter atores como Margot Robbie, Jason Momoa e Gal Gadot – que se sobressaíram, apesar do desempenho de seus filmes feitos em conjunto -, à medida que cria uma nova linha narrativa, introduzindo um novo Batman para substituir Ben Affleck e até mesmo um novo ‘Coringa’, que assume o posto anteriormente ocupado por Jared Leto.

Essa mistura de universos pode ser um pouco confusa, uma vez que ‘Coringa‘ é considerado um filme “único”, não fazendo parte nem da leva de filmes anteriores e nem da narrativa de ‘The Batman‘. Como ele será encaixado nesse tumultuado futuro da DC? Só a Warner conseguirá responder isso!

Confira o trailer do próximo filme da DC Comics! Aves de Rapina chega aos cinemas no dia 6 de fevereiro.

https://www.youtube.com/watch?v=M2LMRXkAZSY

Fonte: CinePop.com.br