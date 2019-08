Danilo Bottrel lança mais duas releituras de hits do sertanejo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Será Que Foi Saudade e Pior É Te Perder, fazem parte do CD e DVD ao Vivo Escarpas do Lago e estão disponíveis no canal oficial do cantor no Youtube

Após o lançamento do CD e DVD Ao Vivo em Escarpas do Lago no início deste ano, o cantor Danilo Bottrel vem ganhando cada vez mais destaque na música nacional. Prova disso está nos sucessos que ele vem emplacando nas rádios e nas redes sociais, como, a música Foi Né, que rapidamente alcançou mais de dois milhões de visualizações no Youtube.

Mas além deste grande sucesso, o cantor que já havia lançado um medley com clássicos do sertanejo, acaba de lançar em seu canal oficial mais dois grandes hits inesquecíveis da música brasileira: Será Que Foi Saudade e Pior É Te Perder que fazem parte do CD e DVD ao Vivo em Escarpas do Lago: www.youtube.com/watch?v=CJcO2eMyrB8

As duas músicas são bastante conhecidas pelos fãs, já que tocaram bastante nas rádios. Na regravação feita especialmente para o CD e DVD ao Vivo em Escarpas do Lago, o cantor Danilo Bottrel consegue exprimir toda a sua expertise, profissionalismo, força e paixão pela música sertaneja.

“Achei interessante incluir também estas duas músicas no trabalho, pois fazem parte da minha história. Desde mais novo eu já ouvia essas canções nas rádios, por isso, regravar estes hits é uma grande alegria”, explica Danilo Bottrel.

Além do medley com esses hits do sertanejo, o CD e DVD Ao Vivo em Escarpas do Lago, traz mais 13 canções com participações para lá de especiais do sertanejo. Neste registro, o cantor Danilo Bottrel convidou nada mais, nada menos que João Bosco & Vinicius, Fernando Zor (produtor musical e integrante da dupla Fernando e Sorocaba), a rainha do sertanejo, Roberta Miranda, e Gusttavo Lima, que faz participação especial em uma faixa do CD.

Danilo Bottrel

Com 30 anos de idade e mais de 18 de carreira, Danilo Bottrel segue conquistando cada vez mais espaço no cenário da música sertaneja. De voz firme e marcante, o cantor chama atenção por onde passa pelo belo visual e suas músicas apaixonadas.

Danilo nasceu em Varginha, no interior de Minas Gerais, onde cresceu sob a influência sertaneja de seus familiares e logo se apaixonou pelo estilo. Moderno, inovador e carismático, Danilo já mostra a que veio, sendo um dos artistas mais tocados nas rádios de todo o Brasil. Atualmente mora em Goiânia, a capital nacional da música sertaneja e segue firme no propósito de levar a sua música para os quatro cantos do país.

Todas as canções de Danilo Bottrel podem ser ouvidas nas principais plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Itunes e YouTube. Os links estão disponíveis no site oficial do cantor: www.danilobottrel.com.br.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Walef Marques