Danilo Bottrel lança a faixa ‘Destruidora de Coração’ do CD e DVD ao Vivo em Escarpas do Lago

Pin Compartilhar 0 Compart.

Cantor, que está entre os mais tocados nas rádios de todo o país, colhe o sucesso das canções Foi Né e Por Amar Demais e, agora, presenteia os fãs com mais um clipe

O cantor Danilo Bottrel, revelação da música sertaneja e um dos artistas mais tocados nas rádios de todo o país, chega com mais uma grande aposta que faz parte do CD e DVD Ao Vivo em Escarpas do Lago. A música Destruidora de Coração foi a faixa escolhida pelo artista, desta vez, para incendiar os corações dos fãs.

A música, que foi escrita por Felipe Kef, João Pedroni e Rodrigo Marco traz a sofrência que o público ‘sertanejeiro’ gosta, mas com um tempero especial do artista. Além de Destruidora de Coração, o CD e DVD Ao Vivo em Escarpas do Lago traz mais 13 canções com participações para lá de especiais do sertanejo. Neste registro, o cantor Danilo Bottrel convidou João Bosco & Vinicius, Fernando Zor (produtor musical deste trabalho e integrante da dupla Fernando e Sorocaba), a rainha do sertanejo, Roberta Miranda, e Gusttavo Lima, que faz participação especial em uma faixa do CD.

Destruidora de Coração

(Felipe Kef / João Pedroni / Rodrigo Marco)

E se eu sumir e não te responder, também não atender

E se eu caçar motivos pra brigar, por coisas nada haver

Responder seu bom dia, de noite

Te procurar só quando eu tiver mal, se isso acontecer

Pode botar na sua conta

Mais um que aprendeu com você

Olha, eu não tô legal

Acho que eu vou seguir a sua profissão

Destruidora de coração

Valeu por me ensinar a nunca mais amar

Olha, eu não tô legal

Acho que eu vou seguir a sua profissão

Destruidora de coração

Valeu por me ensinar a nunca mais amar

Assista o clipe de Destruidora de Coração no YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=5k6IeQADeh8.

Danilo Bottrel

Com 30 anos de idade e mais de 18 de carreira, Danilo Bottrel segue conquistando cada vez mais espaço no cenário da música sertaneja. O cantor nasceu em Varginha, no interior de Minas Gerais, onde cresceu sob a influência sertaneja de seus familiares e logo se apaixonou pelo estilo. Moderno, inovador e carismático, Danilo já mostra a que veio, sendo um dos artistas mais tocados nas rádios de todo o Brasil. Atualmente mora em Goiânia, a capital nacional da música sertaneja, e segue firme no propósito de levar a sua música para os quatro cantos do país.

Todas as canções de Danilo Bottrel podem ser ouvidas nas principais plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Itunes e YouTube. Os links estão disponíveis no site oficial do cantor: www.danilobottrel.com.br.

Redes sociais

Acompanhe Danilo Bottrel nas redes sociais:

Facebook: http://www.facebook.com/danilobottrelcantor

Instagram: @danilobottrel

Assista o clipe de Destruidora de Coração no YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=5k6IeQADeh8

Site oficial: www.danilobottrel.com.br

Fonte: Grupo Balo / Foto: