Danilo Bottrel alcança 1,5 milhão de views em ‘Por Amar Demais’ no Youtube

Pin Compartilhar 0 Compart.

Canção, que conta com a participação de João Bosco & Vinícius, está tocando nas rádios de todo o país e com grande sucesso nas redes sociais; música faz parte do CD e DVD ao Vivo em Escarpas do Lago

Após o sucesso nacional da música “Foi Né”, o cantor sertanejo Danilo Bottrel emplaca mais um hit. A canção “Por Amar Demais”, que faz parte do CD e DVD Ao Vivo em Escarpas do Lago com a participação da dupla João Bosco & Vinícius, está tocando nas rádios de todo o país e conquistando os fãs na plataforma de vídeos Youtube, onde já alcançou mais de 1,5 milhão de visualizações.

Composta por Felipe Kef, João Pedroni e Rodrigo Marco, “Por Amar Demais” traz uma característica marcante de Danilo Bottrel, o romantismo, marca indiscutível do cantor. “Estou muito feliz com o resultado desta música, que tem conquistado mais pessoas que acreditam no meu trabalho. Foi uma canção que tive o prazer de fazer a parceria com os meus amigos João Bosco & Vinicius, dois grandes nomes do sertanejo e que contribuíram muito para o sucesso deste álbum”, disse o cantor.

Confira a letra deste sucesso e assista ao clipe no Youtube:www.youtube.com/watch?v=zbwGxivuNIs

Por Amar Demais

(Felipe Kef / João Pedroni / Rodrigo Marco)

Devagarinho

Você no seu mundinho

Tá me ensinando a te esquecer

E ó que tá fácil aprender

Um abraço apertado, já ta laceado, beijo demorado, ficou no selinho

Tô preferindo ficar sozinho

Quando vai esquentar, cê esfria

Anda brigando até sozinha

Dá um passo pra frente e dois pra trás

Você não é mais

A pessoa que eu amei há um tempo atrás

Por te amar demais

Eu lutei, eu tentei

Nessa me machuquei

Por me amar demais

Tô deixando o amor da minha vida pra trás

Siga seu caminho em paz

Por amor a gente fica e também vai

Danilo Bottrel

Com 30 anos de idade e mais de 18 de carreira, Danilo Bottrel segue conquistando cada vez mais espaço no cenário da música sertaneja. De voz firme e marcante, o cantor chama atenção por onde passa pelo belo visual e suas músicas apaixonadas.

Danilo nasceu em Varginha, no interior de Minas Gerais, onde cresceu sob a influência sertaneja de seus familiares e logo se apaixonou pelo estilo. Moderno, inovador e carismático, Danilo já mostra a que veio, sendo um dos artistas mais tocados nas rádios de todo o Brasil. Atualmente mora em Goiânia, a capital nacional da música sertaneja, e segue firme no propósito de levar a sua música para os quatro cantos do país.

Todas as canções de Danilo Bottrel podem ser ouvidas nas principais plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Itunes e YouTube. Os links estão disponíveis no site oficial do cantor: www.danilobottrel.com.br.

Redes sociais

Acompanhe Danilo Bottrel nas redes sociais:

Facebook: http://www.facebook.com/danilobottrelcantor

Instagram: @danilobottrel

Youtube: http://www.youtube.com/user/danilobottrel

Por Amar Demais: http://www.youtube.com/watch?v=zbwGxivuNIs

Site oficial: www.danilobottrel.com.br

Fonte: Assessoria de imprensa / Foto: Walef Marques