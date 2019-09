Daniel Boaventura é indicado a prêmio de melhor show do ano no México

Pin Compartilhar 0 Compart.

Daniel Boaventura celebra indicação ao “Las Lunas del Auditorio” no México, como melhor show de 2018 na categoria Jazz & Blues do ano. Boaventura vive um de seus melhores anos da carreira. Não é para menos, afinal, desde que se dedicou majoritariamente à música, o reconhecimento pelo trabalho tornou-se frequente na vida do brasileiro.

O DVD “From Russia With Love”, gravado em Moscou (Rússia) com a Russian Phillarmonic Orchestra, e seus mais de 70 músicos, foi o DVD mais vendido na parada nacional da Amprofon, superando estrelas mundiais como, Ed Sheeran, Sam Smith, Taylor Swift, Madonna e Coldplay.