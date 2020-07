Dança contemporânea “O Vórtice” estreia

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Vórtice é uma forma que se singulariza na água ou ar, sendo ponto de partida para o espetáculo que se transformou em instalação imersiva, sob a concepção de Vicente Martos.

Com direção de arte de Vinicius Dantas, “O Vórtice” estava caminhando para estrear em espaço físico, mas devido a pandemia do novo coronavírus, precisou ser adaptado para uma versão online, com o desafio de fazer o espectador se sentir de forma intrínseca, parte daquela performance, dessa vez como visitante virtual. Também será lançada uma videoarte com título Vórtice-Córtex, com direção de Ego Sum Frank e fotografia de Luciana Ramin.

O espetáculo acontecerá em diferentes ambientes da casa do artista, semanalmente os espectadores poderão acessar um novo cômodo, em cada espaço será apresentado uma performance exclusiva, que estetiza o corpo e sua relação com as memórias de infância.

Para uma experiência mais apurada, o público também poderá conferir a performance fazendo uso de óculos de realidade virtual, que possibilitará um acesso mais íntimo e dinâmico, dos ângulos filmados com câmeras 360º.

Cronograma de apresentação:

23/07 – Cozinha

30/07 – Quintal

06/08 – Sala

11/08 – Quarto

13/08 – Lançamento filme: Vórtice- Córtex

20/08 – Oficina AUTO VIDEO: práticas em videoperformance (Oficina Oswald de Andrade)

21/08 – Oficina Construção de óculos de realidade virtual (Secretaria de Cultura e Educação Suzano)

Sobre o artista e equipe:

VICENTE MARTOS é artista da performance, pesquisador e produtor, tendo participado de festivais, mostras e exposições em São Paulo e outros estados do país. Formou-se em Comunicação das Artes do Corpo (PUC/SP, 2009) e é mestre em Artes Cênicas no PPGArC/UFRN (Natal/RN, 2019). Sua pesquisa se volta para a encenação a partir do corpo e seus desdobramentos estéticos e eróticos, em diálogo com outras mídias e tecnologias, sejam elas de comunicação, geração de imagens ou interação. Entre seus principais trabalhos estão as performances multimídia Cartas a Renato Cohen (São Paulo, 2014/2018), Isto Não É Uma Festa (Natal/RN, 2019) e Chá de Bebê, (São Paulo, 2019). Também possui experiência como arte-educador em oficinas relacionadas à arte da Performance. Atualmente, vive e produz em São Paulo, onde estabelece parcerias produtivas com outros artistas e profissionais da tecnologia na criação e execução de projetos.

A instalação imersiva O VÓRTICE é um projeto autoral de Vicente Martos que pesquisa narrativas autobiográficas a partir de materiais de arquivos. O trabalho conta com uma equipe preciosa formada pelxs seguintxs artistas: Luciana Ramin, fotógrafa, editora e videomaker, diretora do Agrupamento Andar7; Mônica Augusto, atriz, diretora e professora de Yoga, diretora e fundadora da Dual Companhia de Dança; Raiany Sinara, musicista, compositora e DJ; Rita Cavassana, artista da performance, diretora, pesquisadora e produtora cultural; Vinicius Dantas, artista visual, designer e pesquisador, responsável pela direção de arte e tecnologias de interação do projeto; Ego Sum Frank, artista visual e diretor de arte em produções audiovisuais.

Fonte:Rodrigo Almeida/Foto:Divulgação.