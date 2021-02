Da periferia para o mundo: Ator Paulo Guerra conta sua trajetória

Natural de Belo Horizonte, ator lembra da mãe e destaca sucesso com a avó.

Persistência, dança, dores, teatro, comédia, internet… O ator Paulo Guerra (@euoguerra), 30 anos, também tem o sonho de atuar nos cinemas, mas a sua vida já daria um longa metragem. Paulo nasceu no bairro Caetano Furquim, na zona leste de Belo Horizonte e mergulhou nas artes ainda pequeno através da dança, quando frequentava à Igreja Batista. Passou pela escola de balé e ingressou para o Palácio das Artes, ainda na capital mineira.

Ator ainda sonha em participar nos cinemas/Foto: Divulgação

“A dança foi onde percebi que as artes faziam parte do que eu era, do que eu sou. Cheguei a me mudar para o Rio de Janeiro onde pude ingressar no Conservatório Brasileiro de Dança. Depois disso, minha mãe me incentivava na realização de cursos de teatro e televisão. Fiz vários cursos e cheguei a morar no Vidigal e no bairro da Tijuca, no Rio”, lembra Paulo que atualmente mora em Belo Horizonte, mas sempre que pode está na Cidade Maravilhosa com a doce lembrança da mãe.

“Minha mãe morreu de câncer, mas ela foi fundamental para o início de tudo, na verdade, continuo acreditando que ela está em tudo que crio. Escolhi a comédia para me comunicar e acho que isso foi a forma que encontrei para lidar com as dores e a perda da mulher que sempre foi minha referência de vida, mãe solteira e com a melhor índole”, se emociona Paulo, que hoje, seus vídeos com interpretações ao lado da avó já ganharam o Brasil e o mundo.

“O humor é minha alavanca todos os dias. O ator Jim Carrey é um daqueles profissionais que tenho na minha lista de referência, de aprendizado. Sempre me vi fazendo entretenimento, filmes etc. E hoje, a internet permite mostrarmos um pouco dos nossos talentos. O artista hoje pode mostrar sua arte de diferentes formas”, lembra o ator que também é fã do Big Brother Brasil. “O ator precisa estudar o ser humano e o BBB é uma escola pronta e dentro da nossa casa com pessoas reais. Sou muito fã.

É sempre bom refletirmos de onde viemos, o que fizemos até aqui e para onde vamos. Acredito que a pandemia fez isso com muita gente. Em breve, meu show estará pronto para levar muito riso e amor aos palcos do Brasil”, conta Paulo Guerra.