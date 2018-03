Foi uma mistura de ritmos esse primeiro dia de Shows ao Vivo do The Voice Kids: sertanejo, forró, pagode, rock, pop… e a reação da internet foi apenas essa aqui: 😮😮😮. Sim, senhores: a galera da web ficou de boca aberta com as apresentações das crianças e aflito na hora das escolhas dos técnicos. Olha, não foi moleza para Claudia Leitte, Simone & Simaria, Carlinhos Brown nem para o público definirem quem eles salvariam, viu?

Crianças arrasam no primeiro dia de Shows ao Vivo do ‘The Voice Kids’

Mais uma tarde de muita música e emoção no The Voice Kids. Neste domingo, 11/3, foi o primeiro dia de Shows Ao Vivo. Haja coração! Sob o olhar atento (e encantado!) dos técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Simone & Simaria, 12 crianças – quatro de cada time – se apresentaram no palco do programa. Confira os vídeos das apresentações!

De casa, o público também pôde avaliar a performance da criançada e votar no seu preferido de cada time para ficar no reality. Ao final, os técnicos escolheram um participante de seu time para salvar. Assim, dois de cada equipe seguiram na competição! 🎶🎶🎶