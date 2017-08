Copa de 2018 terá Tiago Leifert de volta ao esporte da Globo

Por enquanto, essa volta temporária não tem a intenção de comprometer ou alterar os próximos trabalhos do jornalista no entretenimento, como as novas temporadas do “The Voice Brasil” e “Big Brother Brasil”, além do “Zero 1”, das noites de sábado.

A ideia é que Leifert edite e apresente novamente o programa noturno sobre as partidas do mundial e a Seleção Brasileira, assim como fez nos anos de 2010 e 2014.

Falando da Copa de 2018, a Globo já acertou que o Fox Sports, assim como o SporTV, terá direitos de transmissão de algumas partidas no canal fechado. Na TV aberta, a Band ainda segue em negociações com a emissora carioca para garantir a possibilidade de exibir os jogos.

Fonte: RD1