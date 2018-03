Continuação de ‘As Branquelas’ pode ter participação de Anitta

A comédia americana “As Branquelas”, sucesso de 2004, pode ganhar continuação gravada no Brasil. E a novidade não para por aí: a cantora Anitta, que vem deslanchando na carreira internacional, também deve fazer parte do elenco, conforme relata a coluna “Olá!”, do jornal Agora São Paulo. A previsão é que as filmagens comecem a rodar até o final deste ano.

Um dos sinais da nova aposta no cenário tropical seria a vinda constante do ator Marlon Wayans ao país nos últimos meses. Ele seria o responsável por produzir a sequência do longa, que de acordo com a coluna já se encontra em fase de captação nos Estados Unidos.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Divulgação