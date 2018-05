Conheça os efeitos do estresse na saúde bucal

Desde mau hálito até bruxismo, estresse pode afetar drasticamente a saúde da boca

Tido como o mal do século, o estresse atinge cerca de 90% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, em pesquisa realizada em 2013. Para a população brasileira a situação ainda é pior. De acordo com pesquisa realizada pela Associação Internacional do Controle do Estresse, o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo, atrás apenas do Japão. Com os gatilhos causadores do estresse surgindo por todos os lados no dia-a-dia, as consequências no organismo são inúmeras. Na saúde bucal não é diferente. Desde aftas até problemas mais graves, o estresse afeta a saúde da boca.

Segundo Paulo Coelho Andrade, mestre e especialista em implantodontia e odontologia estética, como o estresse libera os hormônios hidrocortisona e cortisol e produz um alto nível de adrenalina, isso pode provocar um efeito pró-inflamatório. “Além de potencializar a predisposição às doenças periodontais, se for aliado a maus hábitos de higiene bucal, pode desencadear infecção gengival e aftas”, aponta Paulo. Em exposição à situação de estresse, o indivíduo desregula seus hábitos e, muitas vezes, negligencia a saúde. O consumo de álcool, fast food e doces aumenta; o uso do cigarro pode se tornar hábito; e a higiene bucal diária fica de lado. Além disso, a boca seca também é causada com mais frequência nesses casos de alta tensão. Isso porque o nervosismo pode prejudicar a produção de saliva, levando o indivíduo a dor, rachaduras nos lábios e, até mesmo, mal hálito.

Problema também comum decorrente do estresse é o bruxismo. O transtorno é caracterizado por ser o ato de ranger e apertar os dentes involuntariamente. Além de desgastar e torna-los extremamente sensíveis, o bruxismo pode levar a dores de cabeça, já que a articulação temporomandibular sofre com a drástica movimentação. “Os sintomas devem ser observados, para que o tratamento do bruxismo comece logo no início”, afirma Paulo. O dentista aponta que músculos da mandíbula doloridos, dentes danificados ou amolecidos, perda dos dentes e dores de cabeça são alguns dos sintomas mais recorrentes. Em casos de desgastes dos dentes deve-se reparar a perda com facetas ou coroas de porcelana ou compósitos híbridos o mais rápido possível. Se o amolecimento dental estiver grande ou se houver perda dental, deve ser colocado o implante dental.

Outro problema que assombra muitas pessoas, segundo Paulo, é o herpes. Apesar da maioria da população já ter tido contato alguma vez na vida com o vírus, somente algumas desenvolvem. “O vírus do herpes fica em estado de latência até que seja estimulado por algum fator. Como durante um quadro de estresse ou ansiedade a imunidade do indivíduo cai, o corpo fica menos resistente e apto à lesão”, diz.

Para evitar consequências mais graves, como doenças periodontais mais severas, o ideal é manter a atenção à saúde bucal sempre, mesmo em períodos mais conturbados. Escovação após refeições, uso regular de fio dental e enxaguante bucal são parte da rotina indicada pelos especialistas. “Além dos cuidados diários com a saúde da boca, é preciso também tratar os agentes causadores do estresse, já que eles podem ser chaves para o distúrbio que desencadeia problemas bucais”, pondera Paulo.

Paulo Coelho Andrade

Mestre em Implantodontia pelo Centro de Pesquisas Odontológicas de Campinas e especialista em Implantodontia pela Associação Brasileira de Odontologia, ambos os títulos reconhecidos pelos Conselhos Estadual e Federal de Odontologia, já realizou mais de 50.000 implantes em 20 anos de implantodontia. Autor de vários artigos científicos, publicados dentro e fora do país, também é pós-graduado em Fixação Zigomática, Periodontia, Cirurgias Avançadas, Sedação e Odontologia Estética.

Fonte: Naves Coelho / Foto: Reprodução