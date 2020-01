Conheça a diferença entre Banda larga popular e a Internet popular

Pin Compartilhar 0 Compart.

A banda larga popular é um serviço que oferece planos de internet com o objetivo de oferecer pacotes mais baratos que o convencional. Já a internet popular não é do governo o que significa que não é uma conexão pública, para poder contratar o consumidor deverá realizar junto às operadoras que adotaram ao Plano Nacional de Banda Larga Popular, o PNBL.

Para contratar o banda larga popular não é necessário comprovar renda, o intuito é possibilitar acesso à internet a todas as pessoas. O serviço oferece velocidade satisfatória para suprir as necessidades dos usuários.

A contratação deverá ser feita diretamente com as operadoras de telecomunicações, além de que o usuário deverá ter um modem para que a conexão seja transmitida através do wifi para o aparelho, seja ele um computador, tablet ou celular.

Por ser um serviço de baixo custo existem algumas limitações:

Não são todas as operadoras que aderiram ao PNBL

Existe uma limitação na velocidade

As opções da velocidade inferiores comparado aos planos convencionais

As opções de velocidade são:

1 mega

1,5 megas

2 megas

Para poder consultar os valores dos planos o usuário poderá entrar em contato diretamente com as prestadoras de serviços.

Fonte: Content Officer – Selectra Brasil