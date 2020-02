‘Parasita’ é o grande destaque; Confira os outros vencedores do Oscar 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

Neste domingo (9), o mundo conheceu os grandes vencedores de uma das maiores premiações do cinema mundial, o Oscar. A 92ª edição da premiação contou com algumas surpresas nos escolhidos de algumas categorias, como a coroação do sul-coreano ‘Parasita’, dirigido por Bong Joon Ho, como um dos maiores vencedores da noite, levando quatro estatuetas para casa, incluindo a de ‘Melhor Filme’.

‘Parasita’ foi o grande destaque da premiação em 2020/Foto: Divulgação Pandora Filmes

Mesmo com 11 indicações, um dos favoritos da premiação, o filme ‘Coringa’, ganhando apenas duas estatuetas, a de ‘Melhor Trilha Sonora’ e ‘Melhor Ator’ para Joaquin Phoenix. O único concorrente brasileiro, o documentário ‘Democracia em Vertigem’, de Petra Costa, perdeu o prêmio para ‘Indústria Americana’.

As apostas da noite estavam voltadas para ‘1917’ filme dirigido por Sam Mendes, e gravado utilizando uma técnica conhecida como plano sequência – em que o longa é filmado em uma única tomada. Entretanto, contrariando as expectativas, acabou recebendo apenas três prêmios dos dez aos quais estava indicado. Confira a lista completa de vencedores:

Melhor Filme

1917

Ford VS Ferrari

O Irlandês

Parasita – (Vencedor)

Jojo Rabbit

Coringa

Adoráveis Mulheres

História de um Casamento

Era Uma Vez Em… Hollywood

Melhor Atriz

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – História de um Casamento

Renée Zellweger – Judy (Vencedora)

Saoirse Ronan – Adoráveis Mulheres

Charlize Theron – O Escândalo

Melhor Ator

Antonio Banderas – Dor e Glória

Joaquin Phoenix – Coringa (Vencedor)

Leonardo DiCaprio – Era Uma Vez Em… Hollywood

Adam Driver – História de um Casamento

Jonathan Price – Dois Papas

Melhor Direção

Bong Joon Ho – Parasita (Vencedor)

Martin Scorcese – O Irlandês

Todd Phillips – Coringa

Sam Mendes – 1917

Quentin Tarantino – Era Uma Vez Em… Hollywood

Melhor Canção Original

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” – Toy Story 4

“(I’m Gonna) Love Me Again” – Rocketman (Vencedor)

“I’m Standing With You” – Breakthrough

“Into the Unknown” – Frozen 2

“Stand Up” – Harriet

Melhor Trilha Sonora

Hildur Guonadóttir – Coringa (Vencedor)

Alexandre Desplat – Adoráveis Mulheres

Randy Newman – História de um Casamento

Thomas Newman – 1917

John Williams – Star Wars: A Ascensão Skywalker

Melhor Filme Internacional

Corpus Christi (Polônia)

Parasita (Coreia do Sul) – (Vencedor)

Honeyland (Macedonia do Norte)

Os Miseráveis (França)

Dor e Glória (Espanha)

Melhor Cabelo e Maquiagem

Kazu Hiro, Anne Morgan e Vivian Baker – O Escândalo (Vencedor)

Nicki Ledermann e Kay Georgiou – Coringa

Jeremy Woodhead – Judy

Paul Gooch, Arjen Tuiten e David White – Malévola 2: Dona do Mal

Naomi Donne, Tristan Versluis e Rebecca Cole – 1917

Melhores Efeitos Visuais

Vingadores: Ultimato

1917 (Vencedor)

O Irlandês

Rei Leão

Star Wars: A Ascensão Skywalker

Melhor Montagem

Michael McCusker e Andrew Buckland – Ford vs Ferrari (Vencedor)

Thelma Schoonmaker – O Irlandês

Tom Eagles – Jojo Rabbit

Jeff Groth – Coringa

Yang Jinmo – Parasita

Melhor Fotografia

Rodrigo Pietro – O Irlandês

Lawrence Sher – Coringa

Jarin Blashcke – O Farol

Quentin Tarantino – Era Uma Vez Em… Hollywood

Roger Deakins – 1917 (Vencedor)

Melhor Mixagem de Som

Mark Taylor e Stuart Wilson – 1917 (Vencedor)

Gary Rydstrom, Tom Johnson e Mark Ulano – Ad Astra

Paul Massey, David Giammarco e Steven A. Morrow – Ford vs Ferrari

Tom Ozanich, Dean Zupancic e Tod Maitland – Coringa

Michael Minkler, Christian P. Minkler e Mark Ulano – Era Uma Vez Em… Hollywood

Melhor Edição de Som

Alan Robert Murray – Coringa

Oliver Tarney e Rachael Tate – 1917 (Vencedor)

Wylie Stateman – Era Uma Vez Em… Hollywood

Donald Sylvester – Ford vs Ferrari

Matthew Wood e David Acord – Star Wars: A Ascensão Skywalker

Melhor Atriz Coadjuvante

Laura Dern – História de um Casamento (Vencedora)

Kathy Bates – O Caso Richard Jewell

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Adoráveis Mulheres

Margot Robbie – O Escândalo

Melhor Documentário Curta-Metragem

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) – (Vencedor)

Life Overtakes Me

St Louis Superman

Walk Run cha-cha

Melhor Documentário

Indústria Americana (Vencedor)

The Cave

Democracia em Vertigem

For Sama

Honeyland

Melhor Figurino

Sandy Powell e Christopher Peterson – O Irlandês

Mayes C. Rubeo – Jojo Rabbit

Mark Bridges – Coringa

Jacqueline Duran – Adoráveis Mulheres (Vencedor)

Arianne Phillips – Era Uma Vez Em… Hollywood

Melhor Design de Produção

Bob Shaw e Regina Graves – O Irlandês

Ra Vincent e Nora Sopková – Jojo Rabbit

Dennis Gassner e Lee Sandales – 1917

Barbara Ling e Nancy Haigh – Era Uma Vez Em… Hollywood (Vencedor)

Lee Ha Jun e Cho Won Woo – Parasita

Melhor Curta-Metragem

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor’s Window (Vencedor)

Saria

A Sister

Roteiro Adaptado

Taika Waititi – Jojo Rabbit (Vencedor)

Steven Zaillian – O Irlandês

Todd Phillips e Scott Silver – Coringa

Greta Gerwig – Adoráveis Mulheres

Anthony McCarten – Dois Papas

Roteiro Original

Rian Johnson – Entre Facas e Segredos

Noah Baumbach – História de um Casamento

Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns – 1917

Quentin Tarantino – Era Uma Vez Em… Hollywood

Bong Joon Ho e Han Jin Won – Parasita (Vencedor)

Melhor Curta-Metragem de Animação

Hair Love (Vencedor)

Dcera (Daughter)

Kitbull

Memorable

Sister

Melhor Animação

Como Treinar Seu Dragão 3

Perdi Meu Corpo

Klaus

Link Perdido

Toy Story 4 (Vencedor)

Melhor Ator Coadjuvante

Tom Hanks – Um Lindo Dia na Vizinhança

Anthony Hopkins – Dois Papas

Al Pacino – O Irlandês

Joe Pesci – O Irlandês

Brad Pitt – Era Uma Vez Em… Hollywood (Vencedor)

Fonte: Olhar Digial/Foto destaque: Divulgação