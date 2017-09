Concurso Rainha Expocafé está com inscrições abertas

stão abertas as inscrições para a 5ª edição do concurso Rainha Expocafé. A seleção será realizada em março de 2018 em Três Pontas (MG) durante a Expocafé, maior feira de cafeicultura do país.

A taxa de inscrição tem o valor de R$1,3 mil e cobre as despesas com hotel, alimentação e transporte dentro da cidade. As inscrições podem ser feitas pelo número (35) 9 9149-2001 ou pela página oficial do concurso.

Fonte: G1 Sul de Minas