Com sucesso de Ivana, Carol Duarte ganha contrato de exclusividade com a Globo

Carol Duarte agradou mesmo a Globo. A atriz vem sendo tão bem avaliada por seu desempenho como a transexual Ivana em “A Força do Querer” que, de acordo com o jornalista Daniel Castro, vai assinar contrato de exclusividade com o canal assim que terminar o folhetim de Glória Perez.

E não para por aí. Carol estreará no seleto quadro de artistas fixos da emissora já promovida à categoria “classe A” – isto é, de atores que podem ser escalados como protagonistas de novelas, séries e minisséries.

A empolgação da Globo com a jovem revelação não é por acaso. Ela foi a responsável pelo segundo maior pico de audiência atingido pela trama das 21h, no capítulo desta terça-feira (29), quando foi ao ar a cena em que Ivana admite aos pais que é transexual.

Quem também será contemplado com o mesmo benefício é a dupla Júlia Dalavia e Gabriel Leone. Os dois atualmente são destaque na supersérie “Os Dias Eram Assim” – ele, como o revolucionário Gustavo; ela, na pele de Nanda, uma jovem portadora de Aids.

