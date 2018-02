Com o carnaval chegando, muitos relacionamentos são rompidos

Estudos mostram que esta é a época em que mais rompimentos afetivos ocorrem, seguida pelo dia dos namorados e réveillon. O carnaval representa uma fase de liberdade de comportamento, uma oportunidade para extravasar fantasias e sentimentos. Os apelos estão por toda parte, amigos que convidam para uma viagem, para uma farra que não envolverá o parceiro. Estar sozinho, sem compromisso, sugere poder aproveitar o período de forma livre, leve e solta.

Com dois anos de atuação e cerca de 400 mil inscritos em todo o território nacional, o site de relacionamento Meu Patrocínio tem registrado um aumento de 10% no número de usuários neste período. Jennifer Lobo, CEO e fundadora da plataforma, atribui este crescimento ao rompimento de relações e à busca por pessoas novas e interessantes, com as quais a folia possa ser curtida de maneira diferente. “O carnaval acaba sendo o estopim para o término de relacionamentos que já geravam questionamentos, que não estavam bem. Uma pequena discussão a respeito daquilo que se pretende fazer durante a fase de festas ganha força e são estimuladas pelo clima carnavalesco”, afirma Jennifer, ressaltando que “frustrações latentes vêm à tona e geram rupturas, mas é necessário ter muita maturidade para não se arrepender depois”.

No Meu Patrocínio, a proposta é aproximar Sugar Daddies e Sugar Mommies, pessoas maduras e bem-sucedidas, de jovens Sugar Babies, homens e mulheres, que estejam dispostos a ter um mentor, alguém que apoie os estudos, carreira, fornecendo estrutura emocional e financeira. Mentiras, falta de diálogo e possessividade, tão comuns durante o carnaval, não encontram espaço na plataforma. Ao contrário, os objetivos das relações são colocados de forma clara, objetiva e transparente desde o início, “motivos suficientes para fazer do site uma alternativa para quem terminou uma relação e busca companhia, sem cobranças inúteis, para curtir a folia”, diz Jennifer.

Sobre o MeuPatrocínio.com

O primeiro e maior site de relacionamento para Sugar Babies e Sugar Daddies do Brasil foi criado em 2015 com objetivo de unir o estilo de vida ‘doce’ de homens maduros, generosos e bem-sucedidos a mulheres jovens, atraentes, inteligentes e ambiciosas em relacionamentos verdadeiros, transparentes, com acordos pré-estabelecidos, expectativas alinhadas e benefícios mútuos. Mais informações no www.meupatrocinio.com

