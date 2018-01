Com inspiração na família, Justin Timberlake anuncia 1º álbum em 5 anos

Justin Timberlake anunciou nesta terça-feira (2) seu primeiro álbum em quase cinco anos, prometendo um repertório mais “pessoal”, inspirado em sua casa e família.

O cantor e ator de 36 anos disse que “Man of the woods”, seu quinto álbum solo de estúdio, será lançado em 2 de fevereiro. Dois dias depois, Timberlake aparecerá como figura principal no show do intervalo do Super Bowl, o evento televisivo mais visto do ano nos Estados Unidos.

O astro pop fez o anúncio do disco em um curto vídeo publicado nas redes sociais. A gravação mostra o cantor caminhando de forma reflexiva em cenários naturais como uma floresta com neve e um ensolarado milharal.

“Este álbum é realmente inspirado no meu filho, na minha mulher e na minha família, mas, mais do que qualquer outro álbum que eu tenha feito, é de onde sou”, diz. “E é pessoal”.

Timberlake, que teve um filho em 2015 com sua mulher, a atriz Jessica Biel, cresceu perto de Memphis, Tennessee, uma das capitais americanas do blues e do soul.

O vídeo mostra trechos de uma guitarra acústica e encerra com o cantor no estúdio junto ao produtor Pharrell Williams.

Pop com pegada R&B

Timberlake é um dos artistas mais vendidos do século 21 tanto em sua carreira solo como com a banda NSYNC. Ele ganhou fama com um som pop eletrônico e depois se inclinou a uma voz mais próxima do R&B, especialmente em seu disco de 2006, “FutureSex/LoveSounds”.

Seu último lançamento de álbum completo foi em 2013, com “The 20/20 experience” e “The 20/20 experience – 2 of 2”.

No entanto, o cantor continuou fazendo músicas e em 2016 lançou o hit “Can’t stop the feeling!”, a canção “chiclete” que apareceu no filme de animação “Trolls”.