Com gravação inédita para minissérie derivada de filme, Maria Bethânia volta ao sertão

Quase dois anos após ter desenterrado mistérios da voz árida e sagrada ao regravar Mortal loucura (2005) – composição feita por José Miguel Wisnik para balé do Grupo Corpo com versos do poeta Gregório de Matos (1636 – 1696) – para a trilha sonora da novela Velho Chico (TV Globo, 2016), a intérprete baiana propaga composição inédita criada pela atriz fluminense Nanda Costa em parceria com a percussionista baiana Lan Lanh e com o artista pernambucano Sambê. O universo sertanejo é o mesmo. Inclusive a capa do single Aponte remete à arte da capa do single Mortal loucura.