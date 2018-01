Com a música ‘Acordando o prédio’, Luan Santana consolida domínio nas rádios em 2017

Luan Santana consolidou o domínio nas rádios em 2017 com a música “Acordando o Prédio”. Segundo ranking da Crowley, a faixa ficou em primeiro lugar na lista de mais tocadas. Já no ranking da Connect Mix, a canção apareceu em segundo lugar, logo atrás de “Loka”, de Simone e Simaria.

“Acordando o prédio” já havia aparecido com destaque no primeiro semestre de 2017, ficando com a primeira posição na lista da Crowley e, com a segunda colocação, na contagem da Connect Mix.

A Crowley é a empresa de monitoramento de rádio mais tradicional do mercado brasileiro, com atividade desde 1997. A Connectmix divulga desde o final de 2014 os seus rankings de rádios, com foco no monitoramento em tempo real da execução das faixas.

Nas duas listas, o sertanejo dominou o Top10. A única música fora do ritmo que entrou no ranking foi “Despacito”, de Luis Fonsi, que de acordo com a Connect Mix, ficou na quarta posição.

Veja o o ranking de 10 músicas mais tocadas em 2017 da Crowley:

“Acordando o prédio”, Luan Santana “Vidinha de Balada”, Henrique e Juliano “Cadeira de Aço”, Zé Neto e Cristiano “Sorte que cê beija bem”, Maiara e Maraisa “Abre o portão que eu cheguei”, Gusttavo Lima “Amante não tem lar”, Marília Mendonça “Loka”, Simone e Simaria – Participação Anitta “Regime Fechado”, Simone e Simaria “Ar condicionado no 15”, Wesley Safadão “Eu era”, Marcos e Belutti

Veja o o ranking de 10 músicas mais tocadas em 2017 da Connectmix: