Com 150 metros de altura, Dubai inaugura maior porta-retrato do mundo

Dubai, a cidade dos superlativos, acaba de ganhar mais uma atração para o seu portfólio de construções gigantescas: o maior porta-retrato do mundo, com 150 metros de altura e 93 de largura. Do alto de suas duas torres transparentes, o “Dubai Frame”, no Zabeel Park, emoldura vários pontos turísticos e ainda ganhou galerias que contam a história da cidade.

Por 50 dirhams (aproximadamente R$ 45), os visitantes passam por uma exposição com realidade aumentada e aprendem sobre o passado, presente e o futuro de Dubai. No topo da moldura de 48 andares, há painéis de vidro que permitem flutuar sobre a cidade e observar tudo que está ao redor.

A construção de US$ 43,5 milhões levou quase uma década para ficar pronta – e passou por uma questão polêmica até ficar pronta. O arquiteto mexicano Fernando Donis havia ganhado o concurso para projetar o quadro, em 2009, mas posteriormente o projeto foi repassado para outro escritório e executado de forma extremamente semelhante, mas sem os devidos créditos. Em entrevista ao jornal The Guardian, Donis contou que recebeu a quantia de US $ 100 mil pela concepção, mas foi obrigado a entregar a propriedade intelectual do projeto e proibido de visitar as obras. O Dubai Frame foi inaugurado em 1 de janeiro.

Fonte: Casa Vogue / Foto: Reprodução