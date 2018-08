Coluna Marcio Zeppelini – Você é do tipo “Sincerão”?

História dos dois videntes

Pressentindo que seu país em breve iria mergulhar numa guerra civil, o sultão chamou um dos seus melhores videntes e perguntou quanto tempo ainda lhe restava de vida.

– Meu adorado mestre, o senhor viverá o bastante para ver todos os seus filhos mortos.

Num acesso de fúria, o sultão mandou imediatamente enforcar aquele que proferira palavras tão aterradoras. Então, a guerra civil era realmente uma ameaça!

Desesperado, chamou um segundo vidente.

– Quanto tempo viverei? – perguntou, procurando saber se ainda seria capaz de controlar uma situação potencialmente explosiva.

– Senhor, Deus lhe concedeu uma vida tão longa, que ultrapassará a geração dos seus filhos, e chegará à geração dos seus netos.

Agradecido, o sultão mandou recompensá-lo com ouro e prata.

Ao sair do palácio, um conselheiro comentou com o vidente:

– Você disse a mesma coisa que o adivinho anterior. Entretanto, o primeiro foi executado, e você recebeu recompensas. Por quê?

– Porque o segredo não está no que você diz, mas na maneira como diz. Sempre que precisar disparar a flecha da verdade, não esqueça de, antes, molhar sua ponta num vaso de mel.

Fale o que as pessoas querem ouvir

Um dos maiores segredos dos grandes vendedores está em encontrar no potencial cliente o que ele mais deseja naquela compra. Um corretor de imóveis, por exemplo, vai evidenciar o sistema de segurança, a distância da delegacia e as câmeras do imóvel a um cliente que está buscando um lar seguro. Aos que têm crianças, vai mostrar de cara a área de lazer, o balanço e a casa de bonecas.

Sem mentir ou esconder algo, a forma de se dizer algo faz a diferença no resultado. Ser persuasivo significa, antes de mais nada, conhecer seu interlocutor e saber o que ele quer ouvir.

O poder do convencimento se dá “floreando” o objetivo principal. É, como na metáfora acima, colocando na ponta da flecha um bocado de mel.

Atitude não é sair falando o que tem que ser falado. Atitude é ouvir, analisar, elaborar a estratégia e, daí sim, dar a cartada certa, na hora certa.

Me conta: você é do tipo “sincerão” ou pensa sempre antes de falar?

Um abraço cheio de atitude para você!

Marcio Zeppelini

PS: posso te pedir um favor? Curta minha página no Facebook – e compartilhe com seus amigos!

https://www.facebook.com/marcio.zeppelini/

ATITUDE é ouvir, analisar, elaborar a estratégia e dar a cartada certa, na hora certa. (MZ)

MARCIO ZEPPELINI

Comunicador, palestrante motivacional, empresário e empreendedor social. É presidente do Instituto Filantropia e diretor executivo da Zeppelini Editorial. Autor do livro “Comunicação e Marketing para Projetos Sociais” e do livro “Inspirações e Atitude!”. Criador do programa “+Atitude” de inspiração e desenvolvimento humano.

www.marciozeppelini.com.b r