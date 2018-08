Coluna Marcio Zeppelini – Tem “rato” roendo seus sonhos?

Voe cada vez mais alto

Um jovem piloto experimentava um monomotor muito frágil, uma daquelas sucatas usadas na segunda guerra mundial, mas que ainda tinha condições de voar.

Ao levantar voo, ouviu um ruído vindo de baixo de seu assento. Era um rato que roía uma das mangueiras que dava sustentação para o avião permanecer nas alturas. Preocupado, pensou em retornar ao aeroporto para se livrar do seu incômodo e perigoso passageiro, mas lembrou-se de que, devido à altura, o rato logo morreria sufocado.

Então, voou cada vez mais alto e, em poucos minutos, notou que os ruídos que estavam colocando em risco sua viagem tinham acabado, conseguindo, assim, fazer sua arrojada aventura ao redor do mundo, que era seu grande sonho…

Mate os ratos ao seu redor!

Quando você está com um novo projeto, um novo emprego, ou até mesmo em um relacionamento novo, não faltam “ratos” de plantão tentando “roer” seus sonhos. “Cuidado para não te passarem a perna”; “Multinacional te enxerga como um cifrão”; “Precisa ver o porquê de ele estar solteiro até hoje”… Sempre que você tem uma chance de dar um passo em direção à sua felicidade, ao seu sucesso, os ratos aparecem.

Mate os ratos! Não os deixe voar contigo! Então, voe mais alto. A cada frase desencorajadora dita por outrem, respire fundo e… voe mais alto, com mais coragem ainda! Ratos não suportam altura. Viverão sempre nos bueiros da vida, alimentando-se de restos do que os que voam deixam cair.

Livre-se dos ratos. Dê menos informações de seu voo a eles. Desvie deles, pare de procurá-los. Eles, de fato, vão roer seus sonhos!

Um beijo encorajante, um abraço cheio de atitude.

Do seu amigo aqui, Marcio Zeppelini – o Zeppa!

A cada frase desencorajadora dita por outrem, respire fundo e… voe mais alto (MZ)

MARCIO ZEPPELINI

Comunicador, palestrante motivacional, empresário e empreendedor social. É presidente do Instituto Filantropia e diretor executivo da Zeppelini Editorial. Autor do livro “Comunicação e Marketing para Projetos Sociais” e do livro “Inspirações e Atitude!”. Criador do programa “+Atitude” de inspiração e desenvolvimento humano.

www.marciozeppelini.com.b r,