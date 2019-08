Colar em camadas é o novo queridinho das celebridades

Pin Compartilhar 0 Compart.

O mix de colares já está em alta há algum tempo, e se renova a cada estação. A combinação se adequa a todos os estilos, essa variação depende da escolha da textura, do comprimento e dos pingentes. As peças mais delicadas compõem looks discretos, enquanto as peças mais longas combinadas com chockers e charms completam visuais mais ousados.

A tendência veio para ficar e já é a queridinha das famosas, entre elas a atriz Juliana Paes que hoje vive a protagonista na novela “A dona do pedaço”. A cantora Luisa Sonsa e ex-fazenda Flávia Viana também aderiram o acessório que transforma looks simples em superproduções.

Fonte: Máxima Assessoria de Imprensa / Foto: