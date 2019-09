Clipe de Henrique & Diego com Dennis já está disponível

Pin Compartilhar 0 Compart.

Vídeo de “Tchau Tchau” chega para completar o projeto; música já acumula mais de 1 milhão de execuções no Spotify

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=KqvCAvnQsOI

Henrique & Diego se uniram mais uma vez a Dennis no começo do mês com o single “Tchau Tchau”, que já acumula mais de 1 milhão de execuções no Spotify. Chega agora o clipe da faixa para completar o projeto. Já disponível no canal da dupla no YouTube, o vídeo traz os artistas comandando a festa em um galpão em São Paulo.

Depois do sucesso de “Malbec”, que já acumula mais de 50 milhões de visualizações no YouTube, é a vez de “Tchau Tchau”, trazendo a união do funk e eletrônico de Dennis com o sertanejo pop de Henrique & Diego. Quem assina o clipe é Mess Santos, parceiro de longa data do DJ. Com coreografia, jogo de luzes e gente bonita, o clipe usa um casal para fazer um paralelo com a letra.

Composta por Michael Wesley, Davi Melo e Thiago Sette, a música trata de amor próprio e fala de um relacionamento que acabou, mas a outra pessoa quer voltar, só que já é tarde e “Tchau Tchau Tchau”. Nesta produção Dennis insere batidas mais fortes, se aproximando mais do eletrônico, mas sem deixar de fora sua marca registrada do funk.

Sobre o projeto, Henrique comemora: “Ter a oportunidade de mais uma vez cantar com Dennis é muito bom e um prazer enorme para o Henrique e Diego. Pra você que cantou e dançou ‘Malbec’ se prepare que vem aí ‘Tchau Tchau’”. Diego adiciona: “Sem falar da letra, que não sai da cabeça. Você vai ouvir e já sair cantando”.

Henrique & Diego seguem como um dos grandes nomes do sertanejo atual, tendo lançado no começo do ano o projeto “Henrique & Diego Ao Vivo In Rio” com 15 músicas.

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa