Cleo Pires deixa lingerie de R$ 500 à mostra em festa pré-carnaval

Cleo, agora sem o sobrenome Pires, exibiu o lado sensual na festa pré-carnaval da Casa Olla, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (7). A atriz, dona de declarações polêmicas, exibiu o lado fetichista e apostou em itens de sex shop para o evento. A artista chamou atenção com uma lingerie à mostra de R$ 500 e chocker de R$ 230 da loja virtual Nuasis. Para completar o look, sob styling de Antonio Frajado, a filha de Gloria Pires investiu em blusa com transparência da Animale e calça grifada da Diane von Fürstenberg.

ATRIZ INTEGRA LIGA DA PEGAÇÃO COM LUCAS LUCCO E PABLLO VITTAR

No Carnaval de 2018, Cleo integra a Liga da Pegação da marca de preservativos com Lucas Lucco e Pabllo Vittar e mostrou que está animada para o período de folia: “Acredito que todo mundo deve ter o direito de poder curtir a festa da maneira que quiser e se sentir à vontade, mas, claro, com proteção. É importante que as pessoas possam se divertir, fazer a pegação que desejarem e aproveitar o carnaval com tudo que ele pode oferecer”.

ARTISTA CONTA QUE PENSOU EM SER FREIRA: ‘MAS CONHECI OS PRAZERES DA VIDA’

Em seu canal do Youtube, em outubro, a artista surpreendeu os seguidores ao revelar que pensou em se tornar freira. “Mas comecei a conhecer os prazeres da vida e vi que não conseguiria”, justificou. Mais nova, a famosa também sonhou em ser homem: “Negro e jogador de basquete. Só comecei a gostar de ser mulher depois dos 30. Mas eu sempre mantenho meu tomboy ‘inside’ (‘dentro de mim’, em português)”. Já no Instagram, a atriz resgatou uma entrevista dada aos 12 anos em que entregava o desejo de ser stripper: “Só falei para a minha mãe. Ela me perguntou por quê. Expliquei que acho legal fazer uma coreografia em que a gente vai tirando a roupa. Mas já desisti”. “Para quem diz que eu, de repente, comecei a falar o que chamam de ‘absurdos’ para aparecer. Saibam que falar ‘absurdos’ sempre foi a minha onda. Vocês que só começaram a prestar atenção agora”, esclareceu a filha de Fábio Jr.

