Clebinho Fera vira sócio da Família Belenense

Empresário de Curitiba vira sócio de time da várzea de Mauá/SP e ajuda famílias carentes.

O Belenense FC, time da várzea de Mauá – São Paulo. Conseguiu implantar recentemente uma associação na comunidade do Macuco, no Zaira 6, em Mauá. A associação Belê do Meu Coração, vai ajudar muitas crianças e suas famílias da região. Como quase toda associação, eles vivem de ajudas e doações.

Agora nas próximas semanas, será lançando o Sócio Família Belenense. Você se tornando sócio do time, que hoje é o maior time da várzea de Mauá, você estará ajudando também a associação. Foi uma forma que o Presidente Tim e o Diretor Ed, em parceria o Apresentador e Jornalista Esportivo Paulo Reale (que ajudou na divulgação), viram de poder ajudar o time e a associação.

Cleber Vinicius Rocha Antunes da Silva, mais conhecido no mundo empresarial como Clebinho Fera, conseguiu popularizar e solidificar o espaço da Easy Money Créditos no mercado brasileiro. Clebinho Fera, é uma figura pública muito conhecida e respeitada no Mundo do Futebol.

Clebinho Fera, é amigo de muitos jogadores de futebol e presença garantida em vários jogos das estrelas. Amigos como por exemplo: Rafinha, Denilson, Amaral, Sidcley, Otávio, Walter, Dante, Michel Bastos, entre outras.

O empresário de 36 anos, que também ajuda em ações sociais, quando foi convidado a se tornar um sócio da Família Belenense e ajudar o Belenense FC e Associação Belê do Meu Coração, aceitou na hora.

Em breve será lançando o Sócio Família Belenense. Para quem quiser ser sócio ou ter mais informações, só acessar o Instagram do clube @belenense.f.c

Fonte: Ascom Paulo Reale/Foto: Divulgação