Claudia Rodrigues apresenta melhora em quadro de saúde

Adriane Bonato disse que Claudia está consciente e deve gravar um vídeo para tranquilizar seus fãs e amigos.

Internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, a atriz e comediante Claudia Rodrigues, 50, apresentou melhora em seu quadro de saúde. Segundo Adriane Bonato, empresária da artista, ela tomou nesta terça (1º) a terceira dose de um medicamento que vem dos Estados Unidos para o tratamento da esclerose múltipla.

“Graças a Deus, o remédio conseguiu estabilizar a doença degenerativa que estava em progressão. Podemos dizer que está freada a doença”, afirmou Bonato. A empresária também disse que a disautonomia, um transtorno provocado por alterações no sistema nervoso autônomo e que provoca sintomas como desmaios e tonturas, foi estabilizada com a medicação. De acordo com ela, foi por esse transtorno que Claudia teve de ser internada.P

“As novas lesões que surgiram no cerebelo, apontadas nas ressonâncias realizadas em julho, desapareceram por completo, um dos efeitos da medicação”, completou a empresária. A atriz e comediante receberia a terceira dose do remédio em janeiro, mas o procedimento foi adiantado.

Bonato completou que Claudia está consciente e deve gravar um vídeo para tranquilizar seus fãs e amigos.

Foi em 2000 que a atriz recebeu o diagnóstico da esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. Um ano antes, ela estourou nacionalmente no Zorra Total (Globo) como a personagem Ofélia, que fazia ao lado do ator e humorista Lúcio Mauro, que morreu aos 92 anos em maio de 2019.

Em 2015, depois de um surto, ela fez um transplante de células-tronco nos Estados Unidos que afirma ter sido fundamental para que o seu quadro de saúde melhorasse. Em outras entrevistas, a atriz e humorista contou que o humor a ajuda a enfrentar a esclerose. “Sempre fiz graça com tudo…eu podia estar na merda, e eu fazia graça.”