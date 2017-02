Claudia Raia ganha nova festa com amigas famosas por seus 50 anos

Claudia Raia postou uma foto no Instagram nesta sexta-feira, 10, em que aparece rodeada de amigas famosas em uma festa pela comemoração de seus 50 anos. “Muito amor pelas filhas que minha profissão me deu! Presente divino. E as comemorações dos 50 não param! Obrigada @fernandasouzaoficial @mariaflor31 @paolaoliveira5 @marianaximenes @marcellarica”, escreveu a atriz, agradecendo pelo carinho que recebeu das atrizes Fernanda Souza, Maria Flor, Paolla Oliveira, Mariana Ximenes e Marcella Rica.

A foto é ainda mais especial porque todas as atrizes que aparecem no registro com Claudia interpretaram filhas dela na ficção: Paolla Oliveira em “Belíssima”, Fernanda Souza em “Ti-ti-ti”, Mariana Ximenes em “A Favorita” e Maria Flor e Marcella Ricca em “A Lei do Amor”. Claudia completou 50 em dezembro, mas segue recebendo homenagens dos amigos.

Fonte: Ego