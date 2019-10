Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello participam de gravação em São Paulo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Atores estiveram no tradicional estúdios Gravodisc, em São Paulo, para uma gravação sob a direção de Tony Lucchesi.

A atriz Claudia Raia e seu marido, e ator, Jarbas Homem de Mello, participaram de uma tarde de gravações em São Paulo. Sob a Produção Musical de Tony Lucchesi, o casal visitou a Gravodisc, na região central da capital paulista, para a produção.

O material será utilizado no espetáculo Conserto Para Dois e que estreia em Uberlândia, MG, no próximo dia 26 de outubro e visitará diversas cidades do país até dezembro.

“Foi uma honra receber Claudia e seu marido, também ator, Jarbas Homem de Mello. A Gravodisc teve um dia típico, mas com uma ilustre visitas. Nos empenhamos para oferecer toda nossa estrutura, e o resultado será maravilhoso, tenho certeza” diz Cristiane Feris, Diretora Comercial do Estúdios Gravodisc.

Sobre os estúdios Gravodisc:

Em 1960, surgia em São Paulo os Estúdios Gravodisc, criado por três pessoas: Dr. Antenor, João Callas e Carlos Moura. Foi construído com uma área grande para dar suporte à uma empresa de publicidade, com a finalidade de gravar orquestras com muitos elementos, pois na época os números de canais eram reduzidos e os arranjos musicais eram feitos com grandes formações instrumentais, devido a necessidade de fazer o registro sem a realização de Play Back’s.

O estúdio possuía uma mesa valvulada de 16 canais, construída por Carlos Moura, o que restringia, inclusive, o número de microfones para captação dos instrumentos, levando assim a realizar gravações com bastante microfones de ambiente (over all). Uma vez realizada a gravação e aprovada pelo cliente, o estúdio possuía uma máquina de corte de acetato, onde eram registrados todos os comerciais aprovados para serem enviados as fontes de divulgação (rádio) que inclusive eram feitas em sistema monoral.

Fonte: Di Comedy Assessoria / Foto: @gravodisc