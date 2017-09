Cinema itinerante que usa energia solar leva filmes ao Sul de Minas

Um projeto que leva o cinema itinerante a cidades de várias regiões do Brasil chega nesta terça-feira (12), ao Sul de Minas. O “Cinesolar” vai exibir filmes em Itaú de Minas (MG) através de uma tecnologia que usa o sol para gerar energia para o evento.

O uso da energia limpa para alimentar uma sala de cinema externa, segundo os organizadores, é uma iniciativa inovadora. Uma van equipada com placas solares é responsável por gerar energia e exibir os filmes em uma tela de 200 polegadas, além do sistema de projeção. São colocadas 100 cadeiras para o público.

Os equipamentos são montados em praças públicas e quadras nas cidades por onde o projeto passa. Em Itaú de Minas, o cinema será na Praça Central Nossa Senhora das Graças, no Centro da cidade. As exibições começam às 18h30, com a mostra de curtas-metragens sobre sustentabilidade.