Chris Hemsworth fará remake hollywoodiano do suspense ‘O Enigma da Rosa’

A Thematic Entertainment, produtora cinematográfica do superastro Chris Hemsworth, adquiriu recentemente os direitos do filme espanhol “O Enigma da Rosa” e fará uma versão hollywoodiana da história.

Conhecido por interpretar Thor no Universo Cinematográfico da Marvel, Hemsworth lançou a sua produtora no ano passado, com o objetivo de desenvolver histórias de apelo global.

“O Enigma da Rosa”, suspense dramático espanhol recheado de segredos, mistérios e reviravoltas, fará sua estria nos cinemas brasileiros no próximo dia 17 de outubro, com distribuição da Elite Filmes.

De Londres à Califórnia, “O Enigma da Rosa” viajou o mundo recolhendo 30 prêmios e 46 seleções internacionais, um recorde para um filme independente na Espanha. Entre eles destacam-se os festivais de cinema de San Diego, Chicago e Oaxaca e o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Madri.

O filme já foi vendido para toda a América Latina, além de diversos países como Estados Unidos, China, Alemanha, Áustria, Suíça e Portugal. Escandinávia, França e Japão também negociam os direitos.

Sinopse

A jovem Sara, filha de Oliver e Julia, desaparece de repente. Dias se passam sem nenhuma notícia sobre a menina, até que a família recebe uma carta de alguém que diz ter sequestrado Sara e quer apenas uma coisa: falar com eles naquela mesma noite.

O Enigma da Rosa (Bajo la Rosa)

Estreia: 17/10/2019

Gêneros: Suspense, Drama

Duração: 99 min

País: Espanha

Direção: Josué Ramos

Roteiro: Josué Ramos

Elenco: Pedro Casablanc, Ramiro Blas, Elisabet Gelabert, Ignacio Fernández

Trailer oficial

Fonte e fotos: Elite Filmes/Assessoria de Imprensa