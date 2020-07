Centro Cultural UFMG apresenta programação de filmes que abordam o envelhecimento humano

Pin Compartilhar 0 Compart.

Neste mês, o CineCentro, projeto do Centro Cultural UFMG, sugere filmes que se debruçam sobre o envelhecimento humano, abordando-o em suas múltiplas possibilidades, dilemas e discursos cinematográficos. A seleção apresenta narrativas ficcionais de diferentes países e demostra como a representação da velhice e dos velhos nas películas cria possibilidades de contraposições de ideias preconceituosas e estigmatizações, gerando novos sentidos e significados sobre a longevidade da vida.

A sétima arte tem produzido dramas, comédias, romances, aventuras e outros gêneros que abordam temas do envelhecer, como: amizade, sexualidade, aposentadoria e trabalho, dinâmica familiar, adoecimento, luto, morte e ressignificação da vida. É um tema essencial neste momento de pandemia da covid-19, em que cresce a preocupação com os idosos. A temática também será abordada nos próximos vídeos do projeto Aulas Abertas, com falas de especialistas sobre O idoso – criatividade e entretenimento no isolamento social.

A programação do CineClássico Quarentena tem como objetivo estimular discussões educativas que permitam a produção de significados, compreensão e reflexão mais esclarecida e empática sobre o processo do envelhecimento como experiência vital de uma existência humana que está cada vez mais longeva.



Os filmes podem ser encontrados na íntegra pelo YouTube através dos links fornecidos abaixo:

Prévia da mostra: envelhecimento e cinema

13 de julho – Animação, Drama – A casa de pequenos cubinhos – (Japão, Livre, Direção: Kunio Katô, 2008, 12’).

Enquanto sua cidade é lentamente engolida pelo mar, um viúvo idoso é forçado a construir novos andares em sua casa para se manter acima da água. Quando ele acidentalmente deixa cair seu cachimbo preferido, a procura pelo objeto o faz reviver cenas de seu passado.

Link do curta: https://www.youtube.com/watch?v=jUVhV1px6js

14 de julho – Comédia, Drama, Guerra – Chá com Mussolini – (Reino Unido, Itália, 16 anos, Direção: Franco Zeffirelli, 1999, Legendado,117’).

Cinco mulheres formam um grupo excêntrico e adotam um menino italiano que pretendem transformar em um lorde inglês. Durante a Segunda Guerra Mundial suas vidas passam por mudanças e o menino, agora um rapaz, retribui o favor que elas lhe fizeram.

Link do filme: https://www.youtube.com/watch?v=SI15yEq7i-o

16 de julho – Drama, Musical, Romance – O violinista que veio do mar – (Reino Unido, Livre, Direção: Charles Dance, 2004, Dublado, 104’).

A história de duas irmãs (Judi Dench e Maggie Smith) que salvaram um jovem violonista (Daniel Brühl) que veio do mar após um naufrágio. Mesmo com as barreiras da língua, uma estreita relação surge entre as irmãs e o estrangeiro.

Link do filme: https://www.youtube.com/watch?v=EC-bK-xWnXU

21 de julho – Comédia, Drama – O filho da noiva – (Argentina, Espanha, Livre, Direção: Juan José Campanella, 2001, Legendado, 123’).

Rafael (Ricardo Darín) está enfrentando problemas em seu restaurante e vive em crise por não dar atenção à mãe (Norma Aleandro), ao filho e à namorada (Natalia Verbeke), mas reencontra um amigo de infância (Eduardo Blanco) que o ajuda a mudar o olhar que tem sobre a vida.

Link do filme: https://www.youtube.com/watch?v=9ixbiZknxJQ

23 de julho – Comédia, Drama – Copacabana – (Brasil, 14 anos, Direção: Carla Camurati, 2001, 90’).

Às vésperas de completar 90 anos, Alberto (Marco Nanini) vive uma crise pessoal em que recorda dos fatos mais marcantes de sua vida, todos eles de alguma forma ligados ao bairro de Copacabana. Enquanto isso, seus principais amigos preparam uma festa surpresa, dispostos a comemorar mais um aniversário de Alberto.

Link do filme: https://www.youtube.com/watch?v=qJq6Jhcl6uA

28 de julho – Comédia, Crime – Apenas o Começo – (USA, 12 anos, Direção: Ron Shelton, 2017, Dublado, 91’).

Duke (Morgan Freeman) gerencia um resort de luxo em Palm Springs, na Califórnia, que hospeda vários idosos. Sua popularidade é afetada com a chegada de um novo visitante, Leo (Tommy Lee Jones). Os dois rivalizam em tudo, até que descobrem o passado um do outro.

Link do filme: https://www.youtube.com/watch?v=cgylA4LN1hU

30 de julho – Aventura, Comedia, Drama – Nebraska – (USA, 12 anos, Direção: Alexander Payne, 2013, Dublado, 115’).

Woody Grant (Bruce Dern) é um homem idoso que acredita ter sido contemplado com um milhão de dólares após receber uma carta propaganda pelo correio. Apesar de todo o esforço dos familiares para mostrar que tudo não passa de um mal entendido, Woody é firme na decisão de seguir até o estado de Nebraska para receber seu prêmio. Sensibilizado pelo comportamento do pai, David (Will Forte), o filho mais novo, resolve embarcar e seguir com Woody rumo à fortuna imaginária.

Link do filme: https://www.youtube.com/watch?v=iko5m-Bh0HE

4 de agosto – Drama, Romance – Primavera, Verão, Outono, Inverno… e Primavera– (Coreia do Sul, Alemanha, Livre, Direção: Ki-duk Kim, 2003, Legendado103’).

Em um pequeno monastério flutuante sobre um lago vivem um velho monge e seu jovem aprendiz. Enquanto o menino explora os arredores e se deixa levar por seus instintos e crueldades infantis, o mestre sempre está pronto para ensinar suas lições e mostra para o garoto que as consequências de pequenos atos podem durar a vida toda.

Link do filme: https://www.youtube.com/watch?v=1RbRWEdouzk

6 de julho – Drama – Histórias que só existem quando lembradas – (Brasil, Argentina, França, 12 anos, Direção: Júlia Murat, 2011, 98’).

Jotuomba é uma cidade fictícia, ambientada no Vale do Paraíba, onde nos anos 30 grandes fazendas de café foram à falência, derrubando a economia local. Madalena (Sônia Guedes), uma velha padeira, continua vivendo na cidade, ligada à memória de seu marido morto, que está enterrado no único cemitério local, hoje trancado. Sua vida começa a mudar quando Rita (Lisa E. Fávaro), uma jovem fotógrafa, chega à cidade.

Link do filme: https://www.youtube.com/watch?v=vNjaok8GKd4

Fonte e foto: Ascom Centro Cultural UFMG/