Cemig oferece novas atrações culturais gratuitas nesse fim de semana

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Cemig, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, está oferecendo atrações para toda a família aproveitar sem sair de casa. A cada semana, uma seleção diferente de espetáculos e artistas patrocinados pela empresa é disponibilizada gratuitamente em plataformas digitais. As atrações podem ser acessadas na página da Cemig no Facebook https://www.facebook.com/cemig.energia/

Confira a programação para esse final de semana:

14/8 – Sexta-feira – Mostra Expressionismo Alemão

Já está no ar a primeira parte da Mostra Expressionismo Alemão, do Cine Humberto Mauro. Serão 13 longas-metragens de um dos movimentos cinematográficos mais influentes da história das artes. Filmes de diretores como Paul Leni, Fritz Lang e Georg Whilhelm integram a mostra. Os filmes permanecerão em cartaz, no canal do Youtube da Fundação Clóvis Salgado, até o dia 8 de setembro.

15/8 – Sábado – Sísifos

A Cia. Candongas apresenta o espetáculo Sísifos, ao vivo, às 16h, no site do festival FaroOFFa no Sofá. A peça é resultado de uma pesquisa sobre o Teatro do Absurdo e mistura referências como “O Mito de Sísifo”, de Albert Camus, no “Mito da Caverna”, de Platão e no “1984”, de George Orwell. Respondendo a incrível pergunta “É possível para cada um, no incessante recomeçar das nossas vidas, encontrar tempo e condições para ser feliz?”, é uma ótima pedida para os tempos atuais.

16/8 – Domingo – Panorama do Pensamento Francês

Neste domingo, você pode comemorar o Dia do Filósofo com uma palestra incrível da Academia Mineira de Letras. Ministrada pelo professor Jean-Francis Poulet, a palestra traz um balanço dos principais filósofos que ajudaram a construir a identidade francesa. Entenda como conceitos como os da Enciclopédia ou o contrato social de Rousseau se relacionam a acontecimentos importantes, como a revolução francesa e a declaração dos direitos do Homem e do cidadão.