“Cê Me Deixa Doidão” já está disponível em todas as plataformas digitais, novo single do rapper Mussa

Com 7,7 milhões de inscritos, dono de um dos maiores canais de rap do Youtube, assume um novo desafio na carreira.

Mussa disponibilizou hoje em todas as plataformas digitais o seu mais novo single,“Cê Me Deixa Doidão” (Barraca, pt 2). A canção é a continuação do sucesso “Ela Faz Minha Barraca Armar”, lançado em 2016.

Famoso e seguido por milhões na internet através de seu alter ego “Mussoumano”, o rapper Mussa que é um veterano da rede social, está próximo de bater 1 bilhão de visualizações na plataforma. Com um canal consagrado e números sonhados por muitos artistas pelo mundo, ele sai de sua área de conforto e se joga para um novo desafio no mercado do rap.

Mussa lançará em breve seu primeiro álbum “Dupla Personalidade” que contará com faixas totalmente inéditas e autorais. O primeiro single será lançado ainda esse ano, e dará um gostinho do que está por vir aos seus fãs.

Suas letras são sempre abordadas com bom humor e recheadas de ironia, o que não tira o valor das críticas sobre vida social, fama, dinheiro e o cenário artístico no geral.

Sobre Mussa:

Desde que começou a dar os primeiros passos no rap, em 2007, no bairro de Tapera na periferia de Florianópolis, Hudson Martins, o Mussa, sabia que queria ter uma carreira sólida, só não imaginava que chegaria a lugares tão altos, através de uma plataforma que era novidade para a maiorias das pessoas.

Autodidata, aprendeu em programas gratuitos na internet a criar as primeiras batidas que usou como base em suas composições. Com um material bem precário e amador, começou a gravar e produzir alguns raps para os amigos do seu bairro. A base dessas composições eram os problemas e a violência que atingiam a região onde moravam. Com o passar do tempo, não se sentia completo, queria fazer algo diferente, não desejava ser mais um no mercado.

Em 2010 descobriu o Youtube, se encantou pela plataforma que unia vídeo e música, e desde então sua vida mudou. Com a criação do seu alter ego “Mussoumano” ficou mais ousado e afiado, o caiu nas graças do público jovem da rede.

Seus vídeos bem-humorados com críticas ao mundo dos rappers, da sociedade, sempre de forma escrachada e não estereotipada, começaram a bombar no Youtube, e da periferia de Florianópolis, Mussa ganhou projeção mundial.

Outro grande destaque de sua carreira foi a criação da Batalha De Youtubers, onde diversas celebridades participaram de batalhas de rap, como Whindersson Nunes, Celso Portioli, Mr. Catra, Felipe Neto entre outros.

Sua trajetória foi marcada por muito trabalho e suor, o que lhe resultou bons frutos. Hoje seu canal no Youtube soma mais de 7 milhões de inscritos e está prestes a bater 1 bilhão de visualizações.

Mussa já gravou com grandes nomes da música brasileira, em 2018 a canção, Não Te Perguntei Nada! em parceria com o rapper MV Bill atingiu quase 4 milhões de views. Ainda em 2018 gravou com Jota Quest um remix da canção Na Moral, com algumas estrofes de sua autoria.

Mussa já se apresentou em grandes palcos, como o Rock in Rio (2017), e no Meus Prêmios Nick onde fez uma batalha de rap com o Bob Esponja.

