Cauã Reymond faz tatuagem fake de Jesus Cristo para novela ‘A Regra do Jogo’

Cauã Reymond apareceu com uma falsa tatuagem de Jesus Cristo com uma coroa de espinhos no braço em novas imagens da novela A Regra do Jogo, na Globo.

Além do rosto de Jesus, o desenho traz a frase “A luz de um guerreiro nunca se apaga“.

Na trama de João Emanuel Carneiro, o ator dará vida ao ex lutador de MMA e professor de artes marciais Juliano. Mas após uma armação, ele ficará preso durante quatro anos por tráfico de drogas.

Este triste episódio fez com que Juliano fosse obrigado a interromper o seu trabalho com os jovens do Morro da Macaca — onde ajudou a tirar mais de 40 meninos da criminalidade. A prisão acaba sendo muito nociva para o rapaz. Mas muita gente passou a olhar para ele com desconfiança. E o lutador perdeu todos os seus alunos.

Durante o período em que ficou encarcerado, Juliano nunca deixou de ter o apoio da noiva, Tóia (Vanessa Giácomo), que se manteve fiel ao compromisso entre eles. Ambos mantiveram a esperança de concretizar o sonho de se casarem. Um desejo também de Djanira (Cássia Kis Magro), que viu os dois crescerem juntos.

Na nova novela das 21h, que estreia no dia 31 de agosto, Juliano tentará se reerguer e correr atrás do tempo perdido na prisão.