Cauã Reymond é fotografado nu em casa; Representantes do ator declararam que providências serão tomadas

Cauã Reymond voltou ao centro dos holofotes. Depois das notícias sobre o fim do namoro com a modelo Mariana Goldfarb, o ator foi fotografado nu na intimidade da sua casa, ao que tudo indica, com o uso de um drone.

As imagens tomaram conta das redes sociais e representantes do ator declararam que providências serão tomadas.

“As fotos configuram um flagrante ato de invasão de privacidade. O autor do material já foi identificado e será acionado judicialmente, bem como os veículos que o compartilharam”, informou a assessoria do ator ao UOL.

A propósito, nem Cauã, nem Mariana confirmaram o fim do namoro de forma oficial. A notícia foi dada primeiramente pelo colunista Ancelmo Gois, do O Globo.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução