Capital Inicial está no “Música na Band” desta semana

Nesta sexta-feira (8), às 22h, o Música na Band exibe uma apresentação da banda Capital Inicial. Produzido pelo renomado Liminha, o show “Acústico NYC” apresenta releituras de grandes sucessos como “À Sua Maneira” e “Olhos Vermelhos”, e ainda a emocionante “Tempo Perdido”, numa homenagem à banda Legião Urbana.

A apresentação conta com participações especiais de Seu Jorge e Lenine, além da colaboração do músico Thiago Castanho e a singular percussão de Marivaldo dos Santos, integrante do grupo STOMP, responsável por um dos musicais mais bem-sucedidos da Broadway.

Além do show, o programa exibe uma entrevista com Dinho Ouro Preto, vocalista da banda, que vai contar um pouco sobre a trajetória do grupo.

Música na Band vai ao ar toda sexta-feira, às 22h, na tela da Band, com apresentação de Rick Bonadio.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Divulgação