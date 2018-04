Cantora Simaria é diagnosticada com Tuberculose Ganglionar e se afasta dos palcos por 30 dias

Simaria, da dupla com a irmã Simone, foi diagnosticada com o quadro de tuberculose ganglionar, segundo informou o boletim médico enviado pela assessoria de imprensa da artista (veja abaixo). A cantora estava internada desde a última quinta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e recebeu alta nesta terça. Ela seguirá o tratamento em casa e terá que ficar afastada do trabalho por 30 dias.

Em novembro de 2017, um diagnóstico de infecção aguda de vias aéreas superiores tirou Simaria dos palcos. A artista ficou em tratamento por aproximadamente um mês e reduziu o número de apresentações no período.

Confira a nota enviada pela assessoria da cantora:

“A paciente Simaria Mendes Rocha deu entrada no Hospital Sírio-Libanês no dia 12/04 com queixa clínica de emagrecimento, alterações gastrointestinais e estafa devido a agenda intensa de compromisso. Realizados exames laboratoriais que mostraram anemia e durante investigação específica ficou evidenciado aumento do gânglio supraclavicular à direita. Feita avaliação histopatológica que diagnosticou reativação de tuberculose ganglionar. A paciente recebeu alta hospitalar hoje, dia 17/04, e continuará tratamento em sua residência, sendo acompanhada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pelo Prof. Dr. David Uip e deverá permanecer afastada do trabalho pelo período de 30 dias. Simone segue cumprindo a agenda de shows normalmente e, em maio, as cantoras mantém as férias já programadas. Simaria agradece o carinho e compreensão de todos os fãs e, neste momento, irá dedicar os seus dias para cuidar da saúde”.

Fonte: Extra / Foto: Reprodução