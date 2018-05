Cantora anuncia luta contra o câncer: ‘A vida não vai parar’

A pastora e cantora gospel Ludmila Ferber, 52 anos, revelou estar lutando contra o câncer.

Sem especificar o nome da doença, a cantora inicia uma publicação no Instagram dizendo: “Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Hoje estou entrando em um momento único e surpreendente da minha vida: o tratamento de quimioterapia. Mas, ainda que o ritmo de viagens para ministrações diminua durante um tempo, meu ministério não parou”.

Embora seja um momento difícil que esteja passando, Ludmila Ferber fez questão de dizer que sua vida “não parou e nem vai parar”, no entanto admitiu que durante esse tempo diminuirá a intensidade da agenda de trabalho para se cuidar.

Ela aproveitou para agradecer o amor que tem recebido das pessoas desde que recebeu o diagnóstico. “…creio que já estou no caminho do meu milagre. Essa é a hora de profetizar profundamente as canções que têm abençoado a tantos por todos esses anos…Por favor, intercedam por mim, e , acima de tudo, alegrem-se, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira”.

Vários artistas gospel deixaram mensagens de apoio e no perfil da cantora, entre pastores e cantores como; Nivea Soares, Cassiane, Ana Paula Valadão, Davi Sacer, Eyshila, Israel Salazar, pastor Rafael Bello entre outros.

