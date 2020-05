Cantor Geno apresenta live cheia de modão sertanejo no Dia das Mães

Pin Compartilhar 0 Compart.

O cantor preparou um repertório com canções que marcaram seus 50 anos de carreira

No próximo domingo (10), Geno (ex Gino e Geno), fará uma live solidária especial de dia das mães, com transmissão através do canal Sertanejeiro no Youtube, e na rádio sertaneja IND FM 107.1. A live do Geno promete ser bem animada, a ideia é reunir na sala de casa as famílias que estão em isolamento social, e alegrar o dia das mães.

O cantor será acompanhado de seu amigo Custódio Matildes Vieira, mais conhecido como Toddynho, e do sanfoneiro, Mosquito do programa do Ratinho.

As doações arrecadadas durante a live serão enviadas para às instituições, APAE e Asilo Bom Samaritano e Santo Antônio, da cidade de Cláudio, Minas Gerais, onde o cantor mora atualmente.

Aposentadoria

Em 2019 Geno anunciou sua aposentadoria dos palcos, o cantor que estava há mais de 50 anos na estrada, disse que queria descansar e curtir sua família. Pouco tempo depois de Geno anunciar a sua aposentadoria, o cantor Gino, ex dupla com o Geno, quis se apropriar do nome de seu parceiro para montar uma nova dupla.

Ao saber disso o cantor entrou com uma ação na justiça para que seu nome não seja usado por outra pessoa. “Se eu permitir que meu nome seja usado por terceiros eu perco minha essência, eu sou conhecido por Geno há mais de meio século, não dá para mudar isso de uma hora para outra.”

O processo corre em justiça e Geno segue lutando para preservar seu nome.

Serviço:

Data: 10/05/2020

Horário: 13h

Local: Rádio IND FM: https://radioindfm.com.br/

YouTube Sertanejeiro: https://www.youtube.com/channel/UCrVqNCRbRX-a6_mkAu_xnTA

Rede social:

Instagram Geno: https://www.instagram.com/genooficial/

Foto Divulgação