Canal de Diogo 305 no YouTube, entra para o TOP 10 Brasil, no seu seguimento

Recentemente Diogo 305, atingiu a marca de 2 Milhões de inscritos em seu canal oficial no YouTube.

Diogo 305 começou a gravar vídeos em abril de 2017. Com pouco mais de 3 anos, atinge a marca de 2 milhões e 70 mil inscritos e entrou para o ranking top 10 do Brasil, de canais em seu nixo.

YouTuber e Empresário, nos últimos meses Diogo Santos de Almeida, mais conhecido por Diogo 305, tem sido destaque constantemente na mídia nacional.

Seus milhares de fãs e seguidores, acompanham semanalmente os seus vídeos em seu canal, no YouTube e no Instagram @diogo305oficial .

O jovem YouTuber, que veio da Bahia para São Paulo, além dos mais de 500 mil seguidores no Instagram e os 2 milhões de inscritos no YouTube. Agora entrou para o TOP 10 Brasil, no seu seguimento de motos.

RANKING DOS CANAIS:

1 – Renato Garcia

2 – Maiki 021

3 – Lucas Motovlog

4 – Léo da Hornet

5 – Thiago Reis

6 – Hugo Milgrau

7 – aln1001

8 – Roma Street

9 – Diogo 305

10 – donas46

Lista dos maiores canais de MotoVlog do Brasil.

Fonte e foto: PR10 Comunicação