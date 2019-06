Campanha estrelada por Naiara Azevedo ganha ‘Leão de Ouro’ em Cannes 2019

A cantora Naiara Azevedo foi estrela da campanha “Coração Pede Socorro”, do Ministério de Direitos Humanos e da Secretaria das Mulheres, veiculada no final de 2018, contra a violência da mulher. A campanha foi vencedora do “Leão de Ouro”, na categoria Entertainment for Music, no Festival de Publicidade de Cannes, o prêmio mais importante da publicidade mundial.

Naiara compôs a faixa “Coração pede Socorro”, que leva o nome da campanha e faz sua trilha sonora. Em seus versos, o que parece ser uma canção de amor, na verdade trata-se de uma história de violência doméstica. A cantora ainda participa do videoclipe que, em suas imagens, conta a história de uma mulher que sofre é agredida pelo marido e acaba criando coragem para denunciá-lo ligando para o 180 – Central de Atendimento à Mulher. A canção faz parte de uma ação da Artplan, em parceria com a Musickeria, criada para os dois órgãos (Ministério de Direitos Humanos e da Secretaria das Mulheres) com o propósito de incentivar as mulheres a denunciar casos de violência pelo canal 180.

Tradicionalmente, o Festival de Cannes teve uma única categoria (Filmes) até o início da década de 90, onde começaram a surgir novas categorias. Os prêmios são divididos em Grand Prix, Leão de Ouro, Leão de Prata e Leão de Bronze. Cada categoria tem um chefe de júri, e o júri de cada categoria é composto por publicitários de vários países escolhidos, sendo estes países os que tem maior participação em inscrição de peças no festival. O Brasil tornou-se um dos países mais premiados no Festival, juntamente com os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e Espanha.

