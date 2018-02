Campanha da Fraternidade 2018: “Fraternidade e superação da violência”

A Conferência Nacional dos Bispos (CNBB) definiu o tema da Campanha da Fraternidade 2018 que será “Fraternidade e superação da violência”, tendo como lema “Em Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8).

Devido ao seu alto grau de complexidade, o tema violência foi discutido, refletido e aprofundado em um seminário que aconteceu no dia 09 de dezembro de 2016 na sede da CNBB em Brasília.

Estavam presentes no dia do seminário, assessores das Comissões Episcopais da Entidade e representantes de diversos segmentos da sociedade civil que trabalharam diretamente com a temática da violência. De acordo com o Bispo auxiliar de Brasília e secretário geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, “Esse encontro deseja ser uma ajuda, mesmo porque a temática é exigente. Ela tem muitos aspectos, tem muitas nuances, tem abordagens que necessitamos fazer diante da amplitude do tema”.

O tema da Campanha da Fraternidade 2018 também foi aprovado na reunião do Conselho Episcopal Pastoral (Consep) da CNBB, que aconteceu em setembro de 2016.

O Bispo Dom Leonardo ressaltou que a violência está presente em vários segmentos da sociedade. Seja na rua, dentro de casa, pela condição social, pelo gênero, nos meios de comunicação e até na intolerância das palavras. “Toda violência exclui, toda violência mata”.

O sacerdote Antônio Xavier Batista, fez uma análise do que significa a violência e ainda refletiu a temática a partir do livro de Jonas.

“Escolhi esse texto porque nele é possível encontrar vários elementos que ilustram os vários tipos de violência vividos pelo povo”, comentou o padre Antônio Xavier.

Antônio também complementou sua fala dizendo que entende-se por violência qualquer ação contra a vida ou a sociedade que possa causá-las prejuízo ou destruí-las por completo.

A Escritura conhece duas formas de violência: uma injusta (fruto da injustiça dos homens) e outra “justa” utilizada por uma causa justa ou por fim nobre como é o caso da legítima defesa.

Oração

Deus e Pai,

nós vos louvamos pelo vosso infinito amor

e vos agradecemos por ter enviado Jesus,

o Filho amado, nosso irmão.

Ele veio trazer paz e fraternidade à terra

e, cheio de ternura e compaixão,

sempre viveu relações repletas

de perdão e misericórdia.

Derrama sobre nós o Espírito Santo,

para que, com o coração convertido,

acolhamos o projeto de Jesus

e sejamos construtores de uma sociedade

justa e sem violência,

para que, no mundo inteiro, cresça

o vosso Reino de liberdade, verdade e de paz.

Amém!

Hino

01 – Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida,

A tua Igreja se propõe a superar.

A violência que está nas mãos do mundo,

E sai do íntimo de quem não sabe amar. (Mc 7,21)

Refrão:

Fraternidade é superar a violência! (Mt 14, 1-12)

É derramar, em vez de sangue, mais perdão! (Jo 20, 21-23)

É fermentar na humanidade o amor fraterno! (Mt 13, 33)

Pois Jesus disse que “somos todos irmãos”. (Mt 23,8). (2x)

02 – Quem plantar a paz e o bem pelo caminho,

E cultivá-los com carinho e proteção,

Não mais verá a violência em sua terra. (Is 59,6)

Levar a paz é compromisso do cristão! (Ef 6, 15)

03 – A exclusão que leva à morte tanta gente, (EG 59)

corrompe vidas e destrói a criação. (LS 70)

– “Basta de guerra e violência, ó Deus clemente!” (Mq 2,2)

É o clamor dos filhos teus em oração.

04 – Venha a nós, Senhor, teu Reino de justiça,

Pleno de paz, de harmonia e unidade. (Mt 6, 10 e Rm 15, 17-19)

Sonhamos ver um novo céu e uma nova terra:

Todos na roda da feliz fraternidade. (Ap 21, 1-7)

05 – Tua Igreja tem o coração aberto, (EG 46-49)

E nos ensina o amor a cada irmão.

Em Jesus Cristo, acolhe, ama e perdoa,

Quem fez o mal, caiu em si, e quer perdão. (Mt 18, 21)

Músicas da Campanha da Fraternidade 2018

Todos os anos, é lançado um CD com as principais músicas da Campanha da Fraternidade. São lindas músicas que são trabalhadas com a comunidade durante o ano. As músicas da Campanha da Fraternidade 2018 já foram divulgadas, porém o CD ainda não está disponível.

01 – Hino da Campanha da Fraternidade 2018

02 – Como o Senhor vos perdoou (Celebrações penitenciais)

03 – Deus, Pai de misericórdia (Bênção quaresmal)

04 – Volta, meu povo, ao teu Senhor (Quarta-feira de Cinzas)

05 – Quando meu servo chamar (1º e 2º Domingos)

06 – Lembra, Senhor, o teu amor (3º e 5º Domingos)

07 – Alegra-te, Jerusalém (4º Domingo)

08 – Senhor, que na água e no Espírito (3ª fórmula)

09 – Glória a vós, Senhor Jesus! (Cinzas e dias da semana)

10 – Louvor a vós, ó Cristo (Domingos da Quaresma)

11 – Livra-nos, ó Senhor

12 – Escuta, Senhor, a voz do povo teu

13 – Agora o tempo se cumpriu (Quarta feira de Cinzas)

14 – O homem não vive somente de pão (1º Domingo)

15 – Então, da nuvem luminosa (2º Domingo)

16 – Ao se aproximar a Páscoa (3º Domingo)

17 – Deus é rico em misericórdia (4º Domingo)

18 – Se o grão de trigo não morrer (5º Domingo)

19 – Os filhos dos hebreus (Procissão I)