Caetano Veloso e Gilberto Gil aguardam Grammy 2017

Caetano Veloso e Gilberto Gil foram indicados ao Grammy de 2017 na categoria Melhor Álbum de World Music com o disco Amigos, Um Século De Música: Multishow Live , registrado durante turnê que rodou Brasil, Estados Unidos e Europa nos últimos dois anos.

Os músicos brasileiros já receberam o prêmio Grammy na mesma categoria em edições passadas. Em 2000, Caetano foi premiado pelo disco Livro . Já Gil foi vencedor em 1999 por Quanta Live e em 2006 por Eletracústico .

A 59ª edição do Grammy será realizada no próximo dia 12 de fevereiro, no Staples Center de Los Angeles, em cerimônia que será apresentada pelo comediante inglês James Corden.

