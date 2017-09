Busto em homenagem à Princesa Isabel é inaugurado em aniversário de Caxambu

Um busto que representa a Princesa Isabel foi inaugurado em uma praça em Caxambu (MG) neste domingo (17). A homenagem aconteceu durante as comemorações pelos 116 anos da cidade e lembra a visita da princesa ao município.

A homenagem do busto foi pela construção da Igreja de Santa Isabel da Hungria em 1868, feita a pedido da princesa em agradecimento a uma cura conquistada após uma visita a Caxambu.

A história conta que Isabel teria tomado as águas ferruginosas das fontes da cidade e se curado de uma anemia. Com a cura, ela conseguiu engravidar. Hoje, a fonte que fica no Parque das Águas leva o nome de “Princesa Isabel e Conde D’Eu”, marido de Isabel.