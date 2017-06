Bruno Gagliasso e Giovanna querem adotar criança brasileira

Em breve a fofinha Titi vai ganhar um irmãozinho ou irmãzinha. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank deram entrada no processo de adoção de uma criança brasileira.

De acordo com o colunista, o casal não faz distinção de sexo e sabe que o processo no Brasil leva, no mínimo, dois anos para ser realizado.

Titi, de 4 anos, foi adotada por eles após Giovanna Ewbank se apaixonar pela garotinha, durante uma visita a um abrigo de órfãos em Lilongwe, capital do Malawi, em um quadro do Domingão do Faustão.

Para adotar Chissomo, nome verdadeiro de Titi, o casal realizou mais de dez viagens ao país em um período de um ano e meio.

